Vali Aydın Baruş’ta Aziziye mesaisi - Son Dakika
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Vali Aydın Baruş’ta Aziziye mesaisi

Vali Aydın Baruş’ta Aziziye mesaisi
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Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi’ni gezdi, Aile Destek Merkezi ve Ilıca Termal Tesisleri’ni inceledi ve ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şahmettin Polat’ı ve Şehit P. Uzm. Çvş. Pehlül Oruk’un ailesini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'ni gezdi, Aile Destek Merkezi ve Ilıca Termal Tesisleri'ni inceledi ve ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şahmettin Polat'ı ve Şehit P. Uzm. Çvş. Pehlül Oruk'un ailesini ziyaret etti.

Aşevinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ardından Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, merkez bünyesinde faaliyet gösteren kreş, el sanatları ve yiyecek-içecek kurslarını ziyaret etti. Kreşte çocuklarla sohbet eden Vali Baruş, kursiyerlerle de bir araya gelerek el emeği ve göz nuru eserleri inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şahmettin Polat'ı ve Şehit P. Uzm. Çvş. Pehlül Oruk'un ailesini ziyaret etti. Vatanın bağımsızlığı ve güvenliği uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazi ile aziz şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, devletin her zaman gaziler ve şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçe ziyareti programının son bölümünde Ilıca Termal Tesisleri'ni inceleyerek, tesislerde yürütülen çalışmalar hakkında Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'dan bilgi aldı. Vali Aydın Baruş'un Aziziye ilçesindeki programına Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Aydın Baruş’ta Aziziye mesaisi - Son Dakika

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