Erzurum Valisi Baruş, Karikatür Atölyesi ziyaretinde açıkladı: "İnsanları güldürebilmek çok kıymetli" - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Karikatür Atölyesi ziyaretinde açıkladı: "İnsanları güldürebilmek çok kıymetli"

Erzurum Valisi Baruş, Karikatür Atölyesi ziyaretinde açıkladı: "İnsanları güldürebilmek çok kıymetli"
28.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:22
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Yeşilay bisiklet turu programına katılan Erzurum Valisi Aydın Baruş, tarihi kale önündeki Karikatür Atölyesi'ni ziyaret etti. Sergilenen esprileri inceleyen Vali, mizahın hoşgörü kültürünü yansıttığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turu programına katılan Erzurum Valisi Aydın Baruş, tarihi kale önündeki Karikatür Atölyesine ziyaret etti.

Beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ile Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay ile Karikatür Atölyesini ziyaret eden Vali Baruş, gerek aylık yayınlanan yerel Fırfırik Dergisi'nde ve gerekse Pusula Gazetesi'nde yer alan günlük, güncel esprilerin yer aldığı sergilenen karikatürleri ilgi ile izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan atölyede sergilenen her espriyi ayrı ayrı inceleyen Vali Baruş, seviyeli mizahtan dolayı atölye yöneticisi ve çizer Vedat Refayeli'ye teşekkür etti. Mizahın günümüzde öneminin daha da arttığına inandığını söyleyen Baruş, "Hepimizin yüzü gülsün istiyoruz. Burada yayınlanan espriler çok kıymetli, çünkü tebessüm ettiriyor, yüz güldürüyor. Böylesi bir atölye ve yayınlanan eserler, Erzurum'da hoşgörü kültürünün de gelişmişliğini anlatıyor aslında. İnsanları güldürmek çok kıymetli, emeği geçenleri kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Valisi Baruş, Karikatür Atölyesi ziyaretinde açıkladı: 'İnsanları güldürebilmek çok kıymetli' - Son Dakika

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