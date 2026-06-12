Vali Baruş'tan Vakıflar Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika
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Vali Baruş'tan Vakıflar Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Baruş\'tan Vakıflar Müdürlüğüne Ziyaret
12.06.2026 09:20
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Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde hizmetler ve projeler hakkında brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Murat Uslu'dan kurumun yürüttüğü hizmetler, yatırım faaliyetleri, vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illerini kapsayan hizmet bölgesinde yürütülen çalışmalar ile mazbut ve mülhak vakıfların faaliyetleri, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesine yönelik uygulamalar ve vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla sürdürülen hizmetler değerlendirildi.

Brifingde ayrıca vakıf temsilcilerine yönelik eğitim faaliyetleri, vakıf mevzuatı ve taşınmaz yönetimi konularında yürütülen bilgilendirme çalışmaları ile Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan taşınmazların korunması, yönetimi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen projeler ile sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar da ele alındı.

Vali Aydın Baruş, vakıf medeniyetinin köklü mirasının yaşatılması, tarihi eserlerin korunması ve sosyal yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Baruş'tan Vakıflar Müdürlüğüne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cengiz Duva Cengiz Duva:
    güzel de söyledikleri bu işler gerçekten uygulanıyo mu yoksa hep söylemle mi kalıyo onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Sema Aygun Sema Aygun:
    ya ne bilelim vakıflar ne yapıyo kimse umursamıyo zaten 0 0 Yanıtla
  • Murat Sirin Murat Sirin:
    vali ziyaret yapıyor müdürlüğe brifing alıyor hep böyle işte konuşup geçiyoruz bir de foto çektirelim haberde yayınlansın 0 0 Yanıtla
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