Vali Çiftçi: "Mısri Zinnun Kümbeti'ni asli hüviyetine kavuşturacağız" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Çiftçi: "Mısri Zinnun Kümbeti'ni asli hüviyetine kavuşturacağız"

Vali Çiftçi: "Mısri Zinnun Kümbeti'ni asli hüviyetine kavuşturacağız" Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde bulunan Mısri Zennun Kümbeti'nde incelemelerde bulundu, ecdat yadigarının restore edileceğini söyledi.

30.11.2024 19:22
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Vali Çiftçi: "Mısri Zinnun Kümbeti'ni asli hüviyetine kavuşturacağız"

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde bulunan Mısri Zennun Kümbeti'nde incelemelerde bulundu, ecdat yadigarının restore edileceğini söyledi.

Erzurum' un Oltu ilçesinde yer alan Mısri Zinnun Kümbeti, Oltu Kalesi'nden sonra ilçedeki en eski tarihi eser olma özelliği taşıyor. Vali Mustafa Çiftçi, Oltu ziyaretinde Mısri Zinun Kümbeti'ni inceledi ve kümbet hakkında Oltu Belediye Başkanından bilgiler aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, "Oltu ilçemizin tarihi mekanlarından birisindeyim. Burası Zinnuni Mısri Kümbeti buranın mevcut durumunu incelemelerde bulundum. Erzurum'da da bir çok kümbeti incelemiştim. Burayı da yerinde gördüm. Röleve Müdürlüğümüzü göndereceğim. Onlar restorasyon projelerini yapacaklar ve tekrar orijinal haline kavuşturmak için inşallah bir çalışma yürüteceğiz. Burası güzel bir mekan. Erzurum aynı zamanda kümbetleri ile meşhur bir şehir. Ahlatta olduğu gibi burayı da tarihi ve aslı hüviyetine kavuşturmak için gerekli gayreti çabayı göstereceğiz." dedi.

Mısri Zinnun Kümbeti"nin tarihçesi

Mısri Zinnun, Hicri üçüncü asırda Mısır' da yaşamış ve orada hayata gözlerini yummuş bir mutasavvıfmış. Kümbette yatan kişi ise bu tarihten üç asır sonra yaşayan ve ismi bilinmeyen bir şehide ait. Mısri Zinnun Kümbeti' nin kitabesinde şehidin vefat tarihi olarak 1226 yılı yazıyor ancak kitabenin bir kısmı aşınmış olduğundan, şehidin ismi okunamıyor. 1226 yılında ise bölgeye Harzemşahlar tarafından İslamlaştırma seferleri düzenleniyormuş. Mısri Zinnun Kümbeti' nde yatan kişinin de, bu seferler sırasında şehit olduğu ve Celaleddin Harzemşah' ın komutanlarından biri olduğu düşünülüyor. Yöreye özgü kırmızıya yakın ve bej renkteki taşlardan yapılmış olan Mısri Zinnun Kümbeti, yuvarlak planlı bir yapı olup, konik bir örtü ile üzeri örtülmüş.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Çiftçi: 'Mısri Zinnun Kümbeti'ni asli hüviyetine kavuşturacağız' - Son Dakika

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