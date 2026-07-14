Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Vali Ustaoğlu\'ndan 15 Temmuz Mesajı
14.07.2026 09:37
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişimine karşı milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tek vücut olarak direndiğini vurguladı. Balıkesir halkının da sivil toplum ve yerel basınla birlikte demokrasiye sahip çıktığını belirten Ustaoğlu, şehitleri rahmetle anarak gazilere şükran sundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve destansı direnişiyle taçlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünü idrak ederken, milli iradenin ortaya koyduğu kararlılığı bir kez daha saygıyla anıyoruz."

Vali Ustaoğlu 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü; devletimizin bekasını, millet iradesini hedef alan hain bir kalkışmayla Gazi Meclisimize ve temel kurumlarımıza saldırdığını belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çağrısıyla meydanları dolduran milyonlar, tankların, topların ve helikopterlerin saldırılarına karşı durmuş, göğsünü siper ederek bu kirli kalkışmayı hüsrana uğratmıştır.

Aziz milletimiz şan ve şerefle dolu mazisinden aldığı güçle, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve milli birliğimizi yok etmek isteyen tüm hain odaklara karşı kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek vücut olmuştur. "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda büyüyen ve gelişen ülkemizin huzuruna kasteden yerli ve yabancı hiçbir işbirlikçi odak, milletimizin bu sarsılmaz iradesini asla zincire vuramayacaktır.

Balıkesir halkı, darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren sivil toplum kuruluşları ve yerel basınıyla birlikte tek yürek olarak devletinin yanında yer almıştır. O gece sokaklarda demokrasiye sahip çıkmak için bulunan her vatandaşımızın gösterdiği fedakarlık, milletimizin birlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olmuştur. Devletimiz; tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin sarsılmaz desteği ile ülkemizin bekasına kasteden FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, bu mücadele ruhunu toplumsal hafızamızda daima diri tutacaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, canını feda ederek milli irademize ve demokrasimize sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerimizi ve mukaddesatımız uğrunda can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Ustaoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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