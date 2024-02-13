Van'da "120 kahraman çocuk" anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da "120 kahraman çocuk" anısına yürüyüş düzenlendi

Van\'da "120 kahraman çocuk" anısına yürüyüş düzenlendi

Van'da "120 kahraman çocuk" anısına yürüyüş düzenlendi Van'da, 1'inci Dünya Savaşı'nda Hoy cephesine cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi.

13.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:35
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Van'da "120 kahraman çocuk" anısına yürüyüş düzenlendi

VAN - Van'da, 1'inci Dünya Savaşı'nda Hoy cephesine cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi.

Van-Şişli Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 120 Vanlı çocuk anıtına kadar sürdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Nizamettin Alay tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Tarih Öğretmeni Pınar Çağla Fidan, 120 kahraman Vanlı çocuğun Hoy cephesine cephane bırakıp döndükten sonra kar ve tipiye yakalandığını hatırlatarak, "Yaşları küçük, yürekleri büyük 120 Vanlı çocuk, 2 öğretmen ve 18 asker zemheride kol kola çıktılar. Yol uzun, hava ise çok soğuk. Bu karlı, yamaçlı dağ yolunda günler, geceler boyu yürünür. Zorlu kış şartları altında yapılan bu yolculuktan sonra cepheye sağ salim ulaşılır. 120 isimsiz kahraman, emanetleri cephedekilere teslim ederek görevlerini başarıyla yerine getirir. Kafile, Van'a dönmek üzere aynı güzergahtan yola çıkar. Kar yağışı başlamıştır. Çocuklar ailelerine tekrar kavuşabilmenin özlemi ve heyecanı ile yürürler. Soğuğun kendilerine acı bir son hazırladığından habersizdirler. Dinmek bilmeyen kar yağışı şiddetini arttırarak tipiye dönüşür. Adım atmak imkansızlaşır. Çocuklar korku ile birbirlerine sarılırlar. Zaman geçtikçe yol uzar, umutlar tükenmeye başlar ve sonunda nefesler kesilir, ayaklar işlemez olur. Dondurucu soğuk karşısında savunmasız ve çaresiz kalan 120 kahraman Vanlı çocuk, 18 asker, 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim olur. Felaketin duyulması üzerine olay yerine gelenler kimi çömelmiş, kimi uzanmış ve birbirine tutunmuş 80 çocuk, 8 asker ve 2 öğretmenin cansız bedenlerini karlar altından çıkarırlar. Hayat belirtileri gösteren 40 çocuk ve 10 asker Van'a getirilir. Doktorların yoğun çabaları ile 10 asker ve 40 çocuktan 22'si kurtarılır. Bu olay vatanı için yaşına bakmaksızın canını veren çocuklarımızın adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta 120 kahraman çocuklarımız olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Duaların okunmasının ardından tören, 120 gencin anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

120 kahraman çocuk için anıta karanfil bırakan öğrenciler, çok duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Onlar bu vatan için donarak şehit oldular. Bizlerde bu vatanı canımız pahasına koruyacağız" dediler.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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