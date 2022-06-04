Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

04.06.2022 14:30

Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu Van Arıcılar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

VAN - Van Arıcılar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Tepesi'nde düzenlenen yarışma, katılımcıların toplu halay çekmesiyle başladı. 15 yarışmacının katıldığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışma sonunda Fatih Gülek birinci olurken, yokuş aşağı koşan yarışmacıların yuvarlanması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Yarışma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, amaçlarının Van balını en güzel şekilde tanıtmak olduğunu ifade ederek, bu çerçevede bal yuvarlama yarışmasını geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyledi. Katılımın hala istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Tandoğan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşırız. Amacımız Van balına ilgi çekmek ve Van balının kalitesini bütün dünyaya duyurmaktır" dedi.

Bal yuvarlama yarışmasının eski zamanlarda bal hasadı döneminin belirlenmesi için yapıldığını aktaran Tandoğan, "Eskiden atalarımız sonbaharda balın gerçek kıvamını alıp almadığını test etmek için balı yuvarlarlardı. Eğer bal dağılmıyorsa demek ki hasat dönemi gelmiştir. Biz de yüzyıllardır süren bir geleneği gün yüzüne çıkararak böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğin amacı, arıcılığın ne kadar zor şartlarda yapıldığını az da olsa kamuoyunu duyurmaktır. Çiçeğini nasıl takip ediyorsa arı ve çiçek için dur durak bilmeden geziyorsa; arıcı da yılın 7-8 ayını evinden uzakta geçiriyorsa ve sürekli doğayla bir mücadele içerisindeyse, burada da amacımız doğadaki bu yaşam mücadelesinin farkına vardırmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu ise festivallerin amacının bölgeyi ve bölgede yetiştirilen ürünleri tanıtmak olduğunu vurgulayarak, "Van'da yetişen bal, gerçekten organik olup kaliteli bir üründür. Van'ın cevizi de, peyniri de öyledir. Ama bazı bölgelerde bu ürünlerin içerisine hile katılarak, insanların sağlığıyla oynayan bazı firmalar var. Bunlar da haliyle bizi üzüyor. Bugün Van'ın Kurubaş Tepesi'nde düzenlenen bal festivaline katılım sağladık. Güzel bir etkinlik oldu. Hem ilimiz için hem sektör için önemlidir. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Yarışmada birinci gelen Fatih Gülek isimli arıcı da, yokuş aşağı koşmanın zor olduğunu belirterek, kazanacağının içine doğduğunu söyledi.

Arıcı aileleri ise böyle bir etkinliği düzenlediği için Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan'a teşekkür ederek, bunun her yıl yapılmasını istediler.

Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

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Kaynak: İHA

Edremit, Fatih, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van'da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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