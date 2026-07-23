Van'da Çocuklara Kur'an ve Hat Sanatı Eğitimi - Son Dakika
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Van'da Çocuklara Kur'an ve Hat Sanatı Eğitimi

Van\'da Çocuklara Kur\'an ve Hat Sanatı Eğitimi
23.07.2026 15:03
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Van'daki Hüsrev Paşa Camii'nde yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara hüsn-i hat dersi veriliyor.

Van'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra haftanın iki günü hüsn-i hat sanatıyla da tanışarak hem manevi hem de sanatsal yönden gelişiyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatile girmesiyle başlayan yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor. İpekyolu Müftülüğüne bağlı tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde düzenlenen kurslarda çocuklara dini bilgilerin yanı sıra geleneksel Türk-İslam sanatlarından hüsn-i hat eğitimi de veriliyor.

1567 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve Van'ın simge yapılarından biri olan Hüsrev Paşa Camii'nde görev yapan imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, yaz aylarında Kur'an kursuna gelen öğrencilere haftada iki gün hat sanatı dersi de veriyor.

İHA muhabirine konuşan imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, çocukların Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında geleneksel sanatlarla da tanışmasının önemli olduğunu belirtti. Koyuncu, "Yaz aylarında çocuklar Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelirken haftada iki gün de onlara hat sanatını öğretiyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hat sanatına ilgi gösteren öğrencilerimiz var. Yaz döneminin ardından da öğrenmek isteyen öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor. Böylece çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim'i hem de hat sanatını öğreniyor" dedi.

Kız öğrenciler için de aynı imkanın sağlandığını ifade eden Koyuncu, "Kadın hocamız kız çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Hat sanatı öğrenmek isteyen öğrencileri de bana yönlendiriyor. Bu şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tarihi bir camide bu eğitimin verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Koyuncu, "Yaklaşık 460 yıllık, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'miz tarihi yönüyle farklı bir atmosfere sahip. Çocuklarımız da buraya hem Kur'an-ı Kerim'i hem de sanatımızı öğrenmek için geliyor. Bu tarihi mekanda eğitim almak onların ilgisini daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da Çocuklara Kur'an ve Hat Sanatı Eğitimi - Son Dakika

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