Van Gevaş'taki Selçuklu Mezarlığı'nda 50 dönümlük alanda restorasyon sürüyor - Son Dakika
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Van Gevaş'taki Selçuklu Mezarlığı'nda 50 dönümlük alanda restorasyon sürüyor

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Van Gevaş\'taki Selçuklu Mezarlığı\'nda 50 dönümlük alanda restorasyon sürüyor
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Van'ın Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında restore ediliyor. 50 dönümlük alandaki tarihi mezar taşları temizlenirken yürüyüş yolları, müze ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Halime Hatun Kümbeti ve tarihi Selçuklu Mezarlığı'nda kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gevaş ilçesindeki 50 dönümlük arazide yürütülen çalışmalarda, mezar taşlarının üzerinde yer alan eşsiz yazılar ve geleneksel motifleriyle dikkat çeken tarihi taşlar titizlikle restore edilerek temizlikleri gerçekleştiriliyor. Alanda sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilerin rahatça gezebileceği yürüyüş yolları, bölge tarihine ışık tutacak müze ve alan aydınlatma çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Yürütülen projeyle tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Ozan Balcı'nın da çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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