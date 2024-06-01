Van'ın kahvaltı kültürü adından söz ettiriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'ın kahvaltı kültürü adından söz ettiriyor

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Van'ın kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce ilan edilen 'Dünya Kahvaltı Günü' bu yılda bireysel ve geniş kapsamlı organizasyonlarla kutlanacak. Van kahvaltısı, otlu peynir, karakovan balı, murtuğa ve kavut gibi yaklaşık 17 çeşit ürünün yer aldığı bir kahvaltıdır. Van kahvaltısının marka değerinin artırılması için çalışmalar yapılmaktadır ve önümüzdeki yıllarda bir sokak şenliği düzenlenmesi planlanmaktadır.

01.06.2024 11:10
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Van'ın kahvaltı kültürü adından söz ettiriyor

"Dünya Kahvaltı Günü" Van kahvaltısıyla kutlanıyor

VAN - Van'ın kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla 4 yıl önce ilan edilen 'Dünya Kahvaltı Günü' bu yılda bireysel ve geniş kapsamlı organizasyonlarla kutlanacak.

Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 5 Haziran 2020 tarihinde 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla hazırlanan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı"; un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi yaklaşık 17 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor. Vatandaşlar bu yıl 2 Haziran tarihinde de hazırladıkları kahvaltının görüntülerini sosyal medya platformlarında #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaşacak.

"Van kahvaltısı bir serpme kahvaltı değildir"

İHA muhabirine konuşan Bakhelebak Kahvaltı Solunu İşletmecisi Fariz Gül, Van kahvaltısı ürünlerinden şu ana kadar yaklaşık 8 çeşit ürünün tescillediği hatırlattı. Van kahvaltısının otlu peynir başta olmak üzere; kavut, murtuğa, gül ve ceviz reçeli gibi damak tadına hitap eden bir ürün yelpazesine sahip olduğunu ifade eden Gül, "Van kahvaltısı çeşitli doğal ürünlerinden oluşan bir kahvaltıdır. Serpme kahvaltısı gibi görülse de aslında serpme kahvaltı değildir. Serpme kahvaltı tamamen israftır. Biz bunun önüne geçmek adına da sürekli çağrılarımızı yeniliyoruz. Doğal Van kahvaltısı ürünlerini tüketerek sahip çıkalım" dedi.

"Van kahvaltısını sokak aktivitesine dönüştürmeliyiz"

Van kahvaltısının marka değerinin artırılması için çalışmaların yapıldığını dile getiren Gül, "Coğrafi işaret alan ürünler şehrimizin ön plana çıkmasını sağlıyor. Tesciller hem ilimizin hem de kahvaltımızın marka değeri açısından çok önemlidir. 2020 yılından bu yana yapılan kahvaltı tanıtımları daha çok medya araçları üzerinden yapılıyor. Van kahvaltısı toplu bir etkinlikle tanıtılmalıdır. Bu anlamda bir çalışma daha fazla söz getirir. Bu sene olmazsa da önümüzdeki yıllarda bir sokak şenliği düzenlemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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