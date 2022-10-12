Van kültür sanat haberi: Van'ın yöresel ayakkabısı kadın eliyle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika
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Van kültür sanat haberi: Van'ın yöresel ayakkabısı kadın eliyle gelecek nesillere aktarılıyor

12.10.2022 15:06

Van yerel kültür sanat haberine göre Van'ın yöresel ayakkabısı kadın eliyle gelecek nesillere aktarılıyor Unutulmaya yüz tutan 'reşik' ayakkabısı küllerinden doğuyor Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van'ın yöresel keçi kılından üretilen ayakkabısı 'reşik', Milli Eğitim Bakanlığı destekli kurslarda eğitim...

Van'ın yöresel ayakkabısı kadın eliyle gelecek nesillere aktarılıyor

Unutulmaya yüz tutan 'reşik' ayakkabısı küllerinden doğuyor

VAN - Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van'ın yöresel keçi kılından üretilen ayakkabısı 'reşik', Milli Eğitim Bakanlığı destekli kurslarda eğitim alan kadınların eliyle gelecek nesillere aktarılıyor.

Keçi kılı ve kendirden yapılan 'reşik', Van'daki ayakkabı ustası Mecit Emen ve kadın kursiyerlerinin eliyle günümüze taşınıyor. Ayakkabı ustası Emen, tamamen doğal malzemelerden yapılan ve yörede 'reşik' diye tabir edilen ayakkabıyı gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir çalışma başlattı. Reşik ayakkabısının son temsilcisi olan Emen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Meslek Edindirme Kursları" destekleriyle bir kurs açtı. Açılan kursta Mecit Emen tarafından ayakkabı üretimi eğitimi alan kadınlar, ürettikleri ayakkabılara rengarenk desenler veriyor. Bir taraftan meslek edinen kadınlar, diğer taraftan 'reşik' ayakkabısının gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütüyor.

"Yetenekli kadınların yeteneklerini geliştirmesine imkan sağladı"

İHA muhabirine konuşan kurs eğitmeni Mecit Emen, yaklaşık 33 yıldır ayakkabı sektöründe çalıştığını ve yıllar sonra tanıştığı reşik ayakkabısını geliştirmek amacıyla bir kurs açtıklarını belirtti. Yurt içi ve dışından talep alan ayakkabıyı geliştirmek istediğini ifade eden Emen, "Geliştirmek için de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Edindirme Kursları destekleriyle bizler de bir kurs açtık. Kursa 12 kadın kursiyer aldık. Öğrencilerimiz bu yıl itibariyle mezun oldular. Mezun olan öğrenciler için tekrar yeni grupla çalışmaya başladık. Bu hem bize iş gücü sağladı hem de yetenekli kadınların yeteneklerini geliştirmesine imkan sağladı" dedi.

Van'ın yöresel reşik ayakkabısını gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla hem ticari hem de bir meslek dalı olarak iyi bir ivme yakaladığını dile getiren Emen, kursların gelecek yılarda da devam edeceğini kaydetti.

Tülin Kurtuluş isimli kadın kursiyer ise reşik ayakkabısını arkadaşlarıyla birlikte ticarete dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, Van yöresine ait olan ayakkabıyı gelecek nesillere ulaştırmak adına edindikleri mesleğin önemli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van kültür sanat haberi: Van'ın yöresel ayakkabısı kadın eliyle gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika

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