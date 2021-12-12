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Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

12.12.2021 16:04

Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla İçin Gelecek Platformu işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tarhana Festivali'ne...

Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla İçin Gelecek Platformu işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tarhana Festivali'ne vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen büyük rağbet gösterdi. Tarhana alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Menteşe'nin tarihi Saburhane Meydanında açık alanda düzenlenmesi gereken, fakat yağmur nedeniyle kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen Muğla'nın coğrafi işaretli Muğla Tarhana Festivali kapsamında kırsal mahallelerdeki vatandaşlar kışlık kurutmalık sebze, meyve, reçel, turşu, el işi örgü ve Göce Tarhanası stantlarda tanıtıldı ve satışı yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası standında kazan ile pişirilen Muğla tarhanası festivale katılan vatandaşlara dağıtıldı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Muğla Tarhanası alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kazanda pişirilen Tarhana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından festivale katılan vatandaşlara dağıtıldı. Bir kazan dolusu Tarhana kısa süre içinde bitti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Tarhanasının Coğrafi işaretli bir ürün olduğunu belirtirken, Muğla'ya has yeni ürünlerin de Coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Festivalde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Geçmişten günümüze yapılan çalışmaları örmek bizleri mutlu ediyor. Bunları tanıtmak gerekiyor. Bu da festivaller ile oluyor. Tarhana belki ülkemizin çoğu ilinde ilçesinde mevcut. Ama Muğla Tarhanası çorba değil, yemek. İçindekilere baktığımız zaman biberi olsun, özellikle börülcesi sadece Karabağlar yaylasında yetişiyor. Yoğurdunu, bulgurunu baktığın zaman hepsi de geçmişimize, kültürümüze yani Karabağlar'a dayanıyor. Bunların tanıtımı yapmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Tarhana çorbası deyince Pazar günleri pazar böreği ile aynı tencereden kaşıkladıklarını söyledi. Gürün, "Tarhana deyince bizim aklıma gelen bu. Pazar günleri öyleydi. Pazar böreğini yaptırırız, ortada da tencere olur, oradan da hep beraber kaşık sallarız, yemeğimizi yeriz. Bu bir Yörük geleneğidir. Anadolu'nun her tarafından kış aylarında yenilmek üzere Tarhana çeşitleri var. Ama bizim Tarhana farklı. Yapılışı ile şekli ile ve pişirilmesi ile içindeki katkıları ile belli bir farklılık gösteriyor. Bundan dolayı da özgün olduğu için Ticaret odamızın gayretleri ile coğrafi işaretlemeyi aldık" dedi.

Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Osman Gürün, Ticaret, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar Tarhana Festivali'nde tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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