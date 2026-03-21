Vedat Açıkalın\'dan Tarihi Bağış

21.03.2026 17:58
83 yaşındaki Vedat Açıkalın, Çanakkale Savaşları'na ait kolleksiyonunu müzeye bağışladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki gazeteci ve emekli öğretmen Vedat Açıkalın, yarım asırdır biriktirdiği Çanakkale Savaşları'na ait yaklaşık 300 objeden oluşan koleksiyonunu Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesine (ÖYKAM) bağışladı.

Açıkalın'ın bağışıyla müze bünyesinde oluşturulan "Çanakkale 1915 Müze Odası"nın açılışı, ilçe protokolü ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergilenen eserler arasında Çanakkale Cephesi'nde Türk ve Anzak askerlerine ait kişisel eşyalar, askeri malzemeler ve tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Vedat Açıkalın, AA muhabirine, 50 yıldır biriktirdiği koleksiyonu gelecek nesillere aktarmak amacıyla doğduğu yer olan Ödemiş'e bağışlama kararı aldığını söyledi.

Müze odasının hazırlık sürecinin üç ay sürdüğünü belirten Açıkalın, bu bölümün oluşturulması için büyük bir titizlikle çalıştığını ifade etti.

Koleksiyonun içeriğine dair bilgi veren Açıkalın, müze odasında Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan yaklaşık 300 askeri malzemenin bulunduğunu kaydetti.

Savaştan kalan dürbün ve mataraların bir kısmını Türkiye'den, bir kısmını ise Avustralya ve Yeni Zelanda'dan temin ettiğini dile getiren Açıkalın, şu bilgileri paylaştı:

"Uzun yıllar Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşadım ve gazetecilik yaptım. Oradaki antika pazarlarından askeri objeler topluyordum. Bunlar arasında Anzak subaylarının kullandığı dürbünler, fotoğraf makineleri, mataralar ve evrak çantaları bulunuyor. Ayrıca 1874 yılına ait Osmanlı dönemi silahı ile Türk askerine ait, topraktan çıkarılmış beze sarılı Kur'an-ı Kerim gibi manevi değeri yüksek eserler de koleksiyonda yer alıyor. Bu serginin kalıcı olması ve her zaman ziyarete açık kalacak olması benim için büyük bir gurur kaynağıdır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
