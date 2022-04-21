Vekil imam dünya 1.si oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vekil imam dünya 1.si oldu

21.04.2022 13:37

Vekil imam dünya 1.si oldu Sivas'ta görev yapan vekil imam hatip Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi oldu Sivas'ta görev yapan vekil imam hatip Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel...

Vekil imam dünya 1.si oldu

Sivas'ta görev yapan vekil imam hatip Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi oldu

SİVAS - Sivas'ta görev yapan vekil imam hatip Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara Suudi Arabistan Televizyonu tarafından dünya çapında ilk kez düzenlenen, Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasına katıldı. 2019 yılında başlayan yarışma geçtiğimiz gün neticelendi. Bir süre önce finale yükselen Kara, dün okuduğu ezanla 1.seçildi.

Bugün yurda dönen Kara ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ın misafiri oldu. Ayhan Kara'yı makamında kabul edip tebrik etti. Kara makamda birde ezan okudu.

Vali Ayhan Kara'nın elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirtip, "Gurur duyduk. Göğsümüzü kabarttın. Dün haberi alınca okuduğun ezanı defalarca dinledim. Sivas'ta olman, burada çalışman, buranın ismini duyurman, ezan-ı Muhammediyeyi güzel şekilde okuman, tüm İslam dünyasında adından söz ettirmen ve Sivas ile bir bağ kurdurman bizi çok mutlu etti." dedi.

Kara elde ettiği başarıyı şu sözlerle ifade etti. "Yarışmanın ilanını sosyal medyada gördüm. Çok ilerleyebileceğimi düşünmüyordum, öylesine katıldım. İlk gönderdiğim kayıtla bana dönüş oldu. Davet edildim ama pandemi dolayısı ile bir kopukluk oluştu. Yarışmayı kafamdan çıkartmıştım. İki ay önce davet edildim. Gittim, yarıştık, anlımızın akı ile ülkemize döndüm. Dünya'da ilk kez düzenlenen bir yarışmada ülkemizi temsil etmek ve birinci gelmek beni çok mutlu etti."

Vekil imam dünya 1.si oldu
Vekil imam dünya 1.si oldu
Vekil imam dünya 1.si oldu
Vekil imam dünya 1.si oldu

YORUMLAR
500
Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu Kayseri'de de görev yapan müezzin, sesiyle Suudi Arabistan'a damga vurdu

Suudi Arabistan, Kuran-ı Kerim, İmam Hatip, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vekil imam dünya 1.si oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Vekil imam dünya 1.si oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement