Veteriner, ayaklarındaki tırnak oluşmayan kuzuyu yürüteçle yürüttü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Veteriner, ayaklarındaki tırnak oluşmayan kuzuyu yürüteçle yürüttü

Sivas'ta bir veteriner, ayaklarında tırnak oluşmadığı için yürüyemeyen ve sahibinin 'Pamuk' adını verdiği 15 günlük kuzuyu plastik su borularından tasarlanan yürüteç yardımıyla yürüttü. Veteriner hekim, kuzunun durumunu gören ve daha önce felçli bir kedi için tasarladığı yürüteci kullanarak kuzunun yürümesini sağladı. Kuzunun 1 ay içerisinde yürümesi bekleniyor.

14.06.2024 13:45
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Sivas'ta bir veteriner, ayaklarında tırnak oluşmadığı için yürüyemeyen ve sahibinin "Pamuk" adını verdiği 15 günlük kuzuyu plastik su borularından tasarlanan yürüteç yardımıyla yürüttü.

Sivas'ta bir fabrikada gıda mühendisi olarak çalışan Sefanur Kızılyar, bir çiftçi tarafından iş yerine getirilen ve yürüyemeyen kuzuyu sahiplendi.

Kızılyar, "Pamuk" ismini verdiği kuzuyu daha önceden tanıdığı veteriner hekim İrem Yıldırım'a getirdi.

Pamuk'un durumundan etkilenen Yıldırım, daha önce felçli bir kedi için tasarlattığı su boruları ve tekerlekten oluşan yürüteci kullanarak kuzunun yürümesini sağladı.

Veteriner hekim İrem Yıldırım, AA muhabirine, daha önce bir sokak hayvanının tedavisi vesilesiyle tanıştığı Sefanur Kızılyar'ın Pamuk'u kliniğine getirdiğini, normalde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisine bakmadığını söyledi.

Pamuk ile arasında bir bağ oluştuğunu belirten Yıldırım, "İçeriye aldık ve muayenesini yaptık. Kuzu doğuştan anomali yani tırnak oluşumları normal değil. Tırnakları oluşmadığı için yürüyemiyor, dört ayağı da aynı şekildeydi." dedi.

Pamuk'un 1 ay içerisinde yürümesi bekleniyor

Felçli bir kedi için tasarladıkları yürüteci Pamuk'ta kullandıklarını ifade eden Yıldırım, "Olmaz diye düşünüyorduk ancak yürüteci yerleştirince Pamuk yürümeye başladı. Biz de çok mutlu olduk, hasta sahiplerimiz de çok mutlu oldu. Şimdi beraberiz, ara ara kontrole gelecek, onun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yıldırım, kuzunun ek takviyeler ve kemik gelişimiyle 1 ay içerisinde yürümeye başlayabileceğini dile getirdi.

Pamuk'u görünce geri çevirmek istemediğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bana ihtiyacı varmış gibi hissettim, gerçekten çok tesadüf oldu. Yürütecimiz de olunca reddetmek istemedim. 'Belki yürüme şansı olur, hem hasta sahiplerimizi mutlu ederiz hem Pamuk'u mutlu ederiz' dedim. Sefanur Hanım çok sevdiğimiz bir hasta sahibimiz ve kuzu, çalıştığı yere bir vatandaş tarafından getiriliyor. O da 'Belki bir faydam dokunur' diye bakmak istiyor. Oradan alıp yürüyemediğini fark edince direkt bize getirdi. Yürüteç daha önce felçli bir kedimiz için tasarlanmıştı, yürümesine yardımcı oldu ama enfeksiyon kaynaklı olarak kedimizi kaybettik. O da Pamuk'un nasibiymiş."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Veteriner, ayaklarındaki tırnak oluşmayan kuzuyu yürüteçle yürüttü - Son Dakika

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