Burhaniyeli gençlerin nişan yüzüklerini kaymakam taktı

Burhaniye ilçesinde, belediyenin sevilen Veteriner Hekimi İlayda Şentürk, Endüstri Mühendisi Mehmet Furkan Tekeli ile evliliğe ilk adımı attı. Ören Garden tesislerinde düzenlenen törende genç çiftin nişan yüzüklerini Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla taktı.

Burhaniye Belediyesinin sevilen Veteriner Hekimi İlayda Şentürk ile endüstri mühendisi Mehmet Furkan Tekeli, evliliğe ilk adımı attı. Ören Garden tesislerinde düzenlenen törende genç çiftin nişan yüzüklerini takan Kaymakam Cumali Atilla, genç çifti kutladı. İlayda Şentirk ve Mehmet Furkan Tekeli'de, Kaymakam Cumali ve eşi ile diğer davetlilere teşekkür ederken, düğünün yakın zamanda yapılacağını söylediler.