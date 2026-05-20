Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri

Samsun Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu tarafından "19 Mayıs Gençlik Konseri" verildi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerden oluşan koronun, Şef Sertan Turan yönetiminde seslendirdiği eserler izleyicilerden yoğun alkış aldı. Solo ve koro performanslarının yer aldığı gecede vatandaşlar yer yer koroya eşlik etti.

Programda konuşan Şef Sertan Turan, 19 Mayıs'ın ruhunu müzikle yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Gençliğe umut veren ve geleceğe ışık tutan bir anlayışla hazırladığımız bu programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Özgür Kaya ise ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, emeği geçen öğretmen ve koro ekibine teşekkür etti.

Konser sonunda Kaymakam Kaya tarafından Şef Sertan Turan'a plaket takdim edildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN