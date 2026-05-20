Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri

Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri
20.05.2026 11:38  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu, 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde öğretmenlerden oluşan korosuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Sertan Turan yönetimindeki konserde solo ve koro performansları alkış aldı.

Samsun Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu tarafından "19 Mayıs Gençlik Konseri" verildi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerden oluşan koronun, Şef Sertan Turan yönetiminde seslendirdiği eserler izleyicilerden yoğun alkış aldı. Solo ve koro performanslarının yer aldığı gecede vatandaşlar yer yer koroya eşlik etti.

Programda konuşan Şef Sertan Turan, 19 Mayıs'ın ruhunu müzikle yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Gençliğe umut veren ve geleceğe ışık tutan bir anlayışla hazırladığımız bu programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Özgür Kaya ise ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, emeği geçen öğretmen ve koro ekibine teşekkür etti.

Konser sonunda Kaymakam Kaya tarafından Şef Sertan Turan'a plaket takdim edildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:01:29. #7.13#
SON DAKİKA: Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.