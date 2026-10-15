Viranşehir'de 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavgada Ergün ve Cengiz aileleri barıştı - Son Dakika
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Viranşehir'de 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavgada Ergün ve Cengiz aileleri barıştı

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Viranşehir\'de 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavgada Ergün ve Cengiz aileleri barıştı
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Şanlıurfa Viranşehir'de, 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavganın ardından husumetli Ergün ve Cengiz aileleri barıştırıldı. Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde dua edildi, taraflar sarılarak barıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Ergün ve Cengiz aileleri arasında husumet başladı.

Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Viranşehir'de 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavgada Ergün ve Cengiz aileleri barıştı - Son Dakika
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