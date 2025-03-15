Vitray Kursu Kadınlarla Yeniden Hayat Buldu

Unutulmaya yüz tutmuş Vitray kursu Yüksekova'da kadın eliyle önem kazandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan vitray kursu kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve ilçede unutulmaya yüz tutmuş vitray kursu kadınlardan büyük il gördü. Orman Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek binasındaki kursa giden kadınlar, öğretmenleri eşliğinde vitray sanatını öğreniyorlar. Vitray sanatıyla ilgilenen kadınlar, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda meslek edinme ve iş kurma fırsatları da elde ediyorlar. Vitray sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yüksekova'da açılan kurs, estetik mirası koruma çabasıyla kadınlar aracılığıyla yeniden canlandı.

Osmanlı döneminde de kullanan bir sanat olduğunu belirten Nihal Sanal, "Uzun zamandır Vitray sanatıyla ilgilenmek istiyordum. Burada bulunduğum dönemde İrem hocamla iletişime geçerek sanata olan ilgimi belirttim. O da bana yardımcı oldu. Elbette ki bu alanda profesyonel deneyimim yok. Resim sanatıyla ilgilenen biriyim. Vitray sanatı tarihi bir sanat eseridir. Kiliselerde, Orta Çağ'da ve Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. Bugün de aynı şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gibi sanatların varlığı bizi mutlu ediyor. Bu kurs için Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ailesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.