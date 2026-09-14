Vize'de 100 yıllık hasır örme geleneği 19 yaşındaki gencin tezgahıyla canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vize'de 100 yıllık hasır örme geleneği 19 yaşındaki gencin tezgahıyla canlandı

Vize\'de 100 yıllık hasır örme geleneği 19 yaşındaki gencin tezgahıyla canlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde 100 yılı aşkın süredir sürdürülen mısır yaprağından hasır örme geleneği, 19 yaşındaki Melih Koyuncu'nun kendi imkanlarıyla yaptığı dokuma tezgahıyla yeniden hayat buldu. Köy sakinleri tezgahta hasır örerken hem sosyalleşiyor hem de eski günleri yad ediyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde, unutulmaya yüz tutan mısır yaprağından hasır örme geleneği, Melih Koyuncu'nun yaptığı dokuma tezgahıyla yeniden hayat buldu.

Soğucak köyünde yaklaşık 100 yılı aşkın süredir sürdürülen mısır yapraklarından hasır örme geleneği, köy sakinleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Mısır koçanlarının yaprakları kurutulduktan sonra geleneksel yöntemlerle işlenerek hasıra dönüştürülüyor.

Köyde geçmişten günümüze aktarılan hasır örme geleneğini yaşatmak isteyen 19 yaşındaki Melih Koyuncu, kendi imkanlarıyla geleneksel hasır dokuma tezgahı yaptığını söyledi. Köylülerin mısır koçanlarının yapraklarını kullanarak tezgahta geleneksel yöntemlerle hasır örmeye devam ederek hem sosyalleştiklerini hem de vakit geçirdiklerin belirten Koyuncu, " Eskiden yokluk varmış, büyüklerimiz mısır yapraklarını değerlendirirlermiş. Büyük tezgahlarda mısır yaprağından hasır yapıyorlarmış. O büyük tezgahlar eski evlerde kaldı ve evler yıkıldı. Tezgahlarımız odun ve ahşaptan olduğu için hep çürüdü. Bu minyatür dokuma tezgahını ben yaptım. Erişlerini hazırladım, çerçeve yaptım ve erişleri çerçeveden geçirdik. Tefeyi matkapla delerek hazırladım. Tefe gerdirmek için kullanılır. Kendi imkanlarımla yaptığım bu dokuma tezgahında büyüklerimiz örüyor. Eskiden ördükleri hasırları yerlere döşerlerdi, eşek, at arabalarına ve divanlara koyarlarmış. Bu dediklerim hepsi mısır yapraklarıyla yapılıyor. Köydeki bütün kadınlarımız örmeyi biliyor ama tezgahlarımız yok. Ben eskiyi canlandırmak amacıyla bu dokuma tezgahını yaptım. Canı sıkılan geliyor, hasırları örüyor, vakit geçiriyor ve sosyalleşmiş oluyor" dedi.

"Ben kız çocuğuyken dahi yapardım bu işi, eskileri çok özlüyorum"

Soğucak köyü sakinlerinde 74 yaşındaki Rukiye Süngü, hasır örme işini çocukluğundan beri yaptığını ve o günleri çok özlediğini söyleyerek, "Biz hasırı öreriz, sereriz, satarız. Bu köydeki herkes hasır örmeyi bilir. Hasır örmeyeli 10 sene oldu aldık. Eskiden 30-40 sene yaptık. Ben daha küçük bir kız çocuğuyken bile hasır yapardım. Mısırın koçanını soyarız, koçanı ayrı koyarız, büyük yapraklarını ve küçük yapraklarını seçeriz, asır tezgahını ayarlarız ve 3-4 arkadaş hep beraber öreriz. Az önce söylediğimiz Pomak türküsüdür. Herkes yapamaz bu işi. Ben kız çocuğuyken dahi yapardım. Eskileri çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarım hasır örüyor ben de onlara yemek hazırlıyorum"

Köyün yerlilerinden olan 81 yaşındaki Sabriye Bars ise hasır ören arkadaşlarına geleneksel yemeklerini hazırladığını belirterek, "12-15 yaşından beri hasır yapmaya başladık. Mısırı soyarız, yenecek yerini bir tarafa yaprağını bir tarafa ayırıp onunla hasır örerdik. Arkadaşlarım hasır örüyor ben de onlara yemek hazırlıyorum. Bu yemeğin adı bin kardeş, kalbıra da derler. Hamuru tepsiye dökerdik, tereyağı, kırmızı pul biber ve sarımsak koyardık. Piştikten sonra sofrada aynı tepsinin içinde hep beraber yerdik" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kırklareli, Kültür, Yaşam, Mısır, Vize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vize'de 100 yıllık hasır örme geleneği 19 yaşındaki gencin tezgahıyla canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Vize'de 100 yıllık hasır örme geleneği 19 yaşındaki gencin tezgahıyla canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement