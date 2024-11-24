Wilma Elles: Annelik ve Kariyer Uyumu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Wilma Elles: Annelik ve Kariyer Uyumu

Wilma Elles, annelik ve kariyerin birlikte yürütülebileceğini vurguladı, çocuklardan korkulmaması gerektiğini söyledi.

24.11.2024 18:47
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Wilma Elles: "Annelik ve kariyer bir arada yürütülebilir"

İZMİR - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 2025 modasına yön veren renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Fuar boyunca farklı defilelerde podyuma çıkan oyuncu ve manken Wilma Elles, bir yaşındaki kızı Tiara Manolya'yı yanından ayırmadı. Çıktığı defile sonrası açıklamalarda bulunan üç çocuk annesi Elles, küçük kızının yanında olmasının doğal bir şey olduğunu belirterek, annelikle birlikte iş hayatının uyumlu bir şekilde sürdürülebileceğini ve kadınların korkmaması gerektiğini vurguladı.

IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl da sektöre yön veren markaları, dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçileri ve tasarımcıları bir araya getirerek moda dünyasında fark oluşturmaya devam ediyor. Fuarda, tanınmış mankenlerin katılımı ile birçok markanın defilesi de gerçekleştirildi. Farklı defilelerde podyuma çıkan Wilma Elles defile sonrası henüz 1 yaşındaki kızı Tiara Manolya ile birlikte kamera karşısına geçerek yaptığı açıklamada, hemcinslerine seslendi ve anne olmaktan korkmamaları gerektiğini söyledi. Halen bir dizide oynayan ve modellik yapmaya devam eden Wilma Elles, annelik deneyimi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Elles, kadınların iş ve özel hayat dengesini sağlarken aynı zamanda çocuk sahibi olmaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Wilma Elles, annelikle birlikte hayatın devam ettiğini, iş hayatını sürdürmenin de mümkün olduğunu vurguladı.

"Çocuklar dünyadaki en güzel şey"

Ünlü model ve oyuncu "Bebeğim de benim gibi dikkatleri üzerine çekmeyi seviyor. Masaların üzerine çıkıyor, ilgi çekici şeyler yapıyor, taraftar topluyor. Dizide de birlikteyiz, buradan sete gidiyorum dizi çok olağanüstü bir yapım, benim için çok güzel bir his, çok heyecanlıyım. Çalışan bir anneyim ve kızımın yanımda olması daha iyi onun için. İster istemez kameralar da oluyor, ben de 'hayır çekmeyin' diyen bir insan değilim. Şu anda doğum sayıları azaldı, hiç korkmayın çocuklar dünyadaki en güzel şey. Çalışabilirsiniz, vücudunuz bozulmuyor, emzirebilirsiniz. Dünyadaki en güzel şey çocuklar" diyerek anne olmanın hayatı kısıtlamayacağının görülmesini istedi.

"Bu organizasyon çok önemli"

IF Wedding Fashion İzmir'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Elles, "Burada olmak çok güzel. Buradaki çalışmalar muhteşem. Giyim sektörü pandemi sonrası canlanmakta zorlanıyor ve tekrar eski haline getirilmesi için böyle organizasyonlar çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Wilma Elles: Annelik ve Kariyer Uyumu - Son Dakika

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