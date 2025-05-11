Wilma Elles ve Tuğba Özay Van Gölü'ne Girdi

Oyuncu Wilma Elles ve Tuşba Özay Van Gölü'ne girdi

BİTLİS - Bitlis'te düzenlenen 'Beş Minare Film Festivali' için kente gelen oyuncu Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay Van Gölü'ne girdi.

Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay, festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret ederek Van Gölü'nün soğuk sularına girdi. Adilcevaz sahillerini gezen sinema ve sanat dünyasının ünlü isimleri Adilcevaz'a hayran kaldılar.

Ünlü sinema sanatçısı ve Bitlis gelini Wilma Elles Çelik ve eski manken Tuğba Özay'a sinema sanatçısı ve yapımcı Yüksel Arıcı, Dr. Ender Saraç da eşlik etti.