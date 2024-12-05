Yabani Hayvanlara Kış Desteği

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Erzincan'ın karla kaplı kırsalına, yabani hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlara destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Arazi araçları ve yaya olarak karlı dağları aşan ekipler, Davarlı köyü mevkisinde dağlık alana 500 kilogram ot ve buğday bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yoğun kar yağışına maruz kalan yaban hayatının korunması ve hayvanların açlıktan ölmemesi için uygun ortamlara yem bıraktıklarını belirtti.

Yem bırakma çalışmalarına Şahin'in yanı sıra Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük ile personeli katıldı.