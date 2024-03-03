'Yağmurun Kadınları' fotoğraf sergisi açıldı
ANKARA - Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu'nun tarafından 'Yağmurun Kadınları' fotoğraf sergisi açıldı.
Karadeniz'in doğası ve kadınını anlatan 'Yağmurun Kadınları' fotoğraf sergisi Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Varol Uzlu'nun fotoğraf makinesinden çıkan görseller sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Varol Uzlu burada yaptığı konuşmada, "Şu anda 21'inci kişisel sergimi açıyorum. Buradaki konu da Karadeniz'in doğası kadınını konu ediniyor. Ankaralı sanatseverlere Karadeniz kadınını gösterelim dedim. Karadeniz'de 5 ve 10 yıl sonra göremeyeceğimiz sahneleri ve son kadınlarımızın doğadaki sahnesini anlatıyor. Bu mücadele bir hırs şeklinde değil. Tatlı bir mücadele bu. Hayvanıyla, doğasıyla, çocuklarıyla yaşadığı bir gerçeği ortaya koyan güzel bir karelerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
44 fotoğraf karesinin yer aldığı sergi 12 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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