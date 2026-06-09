Yahya Çavuş İçin Anma Etkinliği

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş, köyünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un, Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş köyünde anma etkinliği düzenlendi. Ezine Kaymakamlığı destekleriyle Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığınca düzenlenen anma etkinliğinde yürüyüşler, sportif faaliyetler ve çeşitli kültürel programlar düzenlendi. Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ezineli Yahya Çavuş'un fedakarlık ve cesaretinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla anma programlarının önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini belirtti.

Program sonunda konuklara pilav ve keşkek ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE