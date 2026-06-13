Yahyalı'da Kar Tünelleri Doğaseverleri Büyülüyor - Son Dakika
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Yahyalı'da Kar Tünelleri Doğaseverleri Büyülüyor

Yahyalı\'da Kar Tünelleri Doğaseverleri Büyülüyor
13.06.2026 11:16
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kışın oluşan kar tünelleri, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kışın dağlardan vadiye düşen kar kütlelerinin erimesiyle kar tünelleri ortaya çıkmaya başladı.

Kayseri, Niğde ve Adana arasında bulunan Aladağlar'ın kuzeyindeki Aksu Vadisi'ne kış aylarında yamaçlardan tonlarca kar kütlesi düşüyor.

Havaların ısınması ve bahar aylarında vadiden akan suyun artmasıyla alt kısmından erimeye başlayan kar kütlelerinde, tüneller oluşuyor.

Yıllara göre uzunlukları 50 ila 450 metre arasında değişen tüneller, yaz aylarında doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler, Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından uzun bir yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.

Yöre halkının "göç tüneli" ismini verdiği geçitler, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nden Çorak Yaylası'na göç eden köylüler ve hayvanlar tarafından uzun yıllar kullanılırken yeni yolların açılmasıyla tünellerden geçmek zorunda kalmayan yöre halkı, zaman zaman geçitlerin bulunduğu yere gidiyor.

Yöre halkından 53 yaşındaki Ahmet Ali Firez, AA muhabirine, çocukluğundan beri baharın gelmesiyle hayvanlarıyla Ulupınar Mahallesi'nden Aksu Vadisi'ni takip ederek Çorak Yaylası'na göç ettiklerini söyledi.

"Eskiden çığ çok düştüğü için tüneller çok uzun oluyormuş"

Çocukluğunda bu geçitlere "göç tüneli" dediklerini anlatan Firez, "Eskiden bu yaylaya gelmek için Aksu Vadisi'nden başka yol yoktu. O yüzden herkes buradan geçmek zorunda kalıyordu. Eskiden çığ çok düştüğü için tüneller çok uzun oluyormuş. Annem, tüneller karanlık olduğu için çıra yakarak geçtiklerini anlatırdı. Şimdi ismi biraz modernleşti ve kar tüneli denmeye başladı." dedi.

Firez, sonraki yıllarda vadi dışından patika bir yolun açıldığını, yaylacıların da bu güzergahı kullandığını ve göç tüneline sadece ziyaret amaçlı geldiklerini belirtti.

Geçmiş yıllarda 150 haneli köylerinin tamamının baharda Çorak Yaylası'na göç ettiğini anlatan Firez, şunları kaydetti:

"Köylülerin 2-3 bine yakın hayvanı olurdu. Bunların tamamı bu tünellerden geçerdi. Şimdi bizim geçmediğimiz tünellere doğaseverler geliyor. Bizim yayla evi vadinin girişinde olduğu için burayı gezmek isteyenler önce bizim yanımıza uğruyor. Bizden rotayla ilgili bilgi alıp kar tüneli görmeye gidiyorlar. Bazılarına yol da gösteriyoruz. Tehlikeli durumlarda uyarıyoruz. Ben buraya her gelişimde mutlu oluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yahyalı'da Kar Tünelleri Doğaseverleri Büyülüyor - Son Dakika

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