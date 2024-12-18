Yalova'da Çeyiz Sandıkları Sergisi

Kültür Sanat

Yalova'da 'Annelerin Çeyiz Sandıklarından Sergisi' ilgi gördü

YALOVA - Yalova Balkan Göçmenleri Derneği ve Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu ortaklığında açılan 'Annelerin Çeyiz Sandıklarından Sergisi'nde bu kez oya çeşitleri ve başörtüleri görücüye çıktı.

BAL-GÖÇ Balkan Evi'nde açılan sergide, 100 yılı aşkın süredir sandıklarda saklanan çeyizler gün yüzüne çıkarıldı. Yalova BAL-GÖÇ Başkanı Lütfi Özgür, Balkan Evi'nde Balkan kültürünü yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Daha önce bir sergi daha açtıklarını ve bunda çeyiz sandıklarındaki el mendilleri ve keselerin ön plana alındığını söyledi. Özgür, bu sergide ise oya işlemeleri ve başörtülerinin sandıklardan çıkarıldığını belirterek, "Malum bizim eskiden annelerimiz evlilik çağına geldikleri zaman çeyiz hazırlarlar. Bu çeyizlerin içinde de çeşitli, o günün şartlarına uygun giyim kuşam hazırlanır ve itinayla sandıklarda saklanır. Kıymetli eşyalar düğünlerde, bayramlarda giyilir. Dolayısıyla çeyiz sandıklarında saklanan çok kıymetli 110-120 senelik eşyalarımız bulunmakta Biz bunları zaman zaman sergileyerek hatırlatıyoruz, gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu konseptimizde de Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubuyla birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz bir sergi. Bu serginin amacı ninelerimizin kendi elleriyle işledikleri çemberlerindeki oyaları sergilemek. sergide her yöreye ait farklı desenler, oya çeşitleri var. Biz bunları hep birlikte hem Yalova'mıza hem de çevre illerden gelen hemşerilerimize tanıtıyoruz" diye konuştu.

Yoğun talep üzerine serginin 22 aralık tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.