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Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser müzeye taşındı - Son Dakika
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Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser müzeye taşındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Roma dönemine ait 10 eser, Yalova Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından denetimli bir şekilde taşındı. Eserler, güvenlik önlemleri altında Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne getirildi ve kazı başkanlığına teslim edildi. Diğer eserlerin de toplanması için çalışmalar devam ediyor.

Yalova\'da Roma dönemine ait 10 eser müzeye taşındı
12.12.2023 - 16:25,  Güncelleme: 17:22
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Yalova'nın Altınova ilçesinde dağınık halde duran Roma dönemine ait 10 eser, Yalova Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde nakledildi.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinle Altınova'ya bağlı Tavşanlı beldesi Dipgölcük mevkisinde dağınık halde duran Roma dönemine ait mermer ve taş bloklardan oluşan mimari 10 eser, Yalova Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetimi altında tıra yüklendi.

Alınan güvenlik önlemleri altında Altınova'daki Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıevi'ne getirilen yaklaşık 2 bin yıllık eserler, kazı başkanlığındaki görevlilere teslim edildi.

Farklı ilçelerde bulunan ve yine belediye ile kurumlar tarafından geçici koruma altında bulunan diğer eserlerin de bölgede toplanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Nakil çalışmalarının tamamlanması ardından mimari parçaların kullanım gördükleri alanlarda canlandırılarak Altınova'ya bir arkeoloji müzesi kazandırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser müzeye taşındı - Son Dakika
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