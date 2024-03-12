Yalova\'da sağlıkçılar resim sergisi açtı

Yalova'da sağlıkçılar adeta ressamlara taş çıkardı
YALOVA - Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarının çalışmalarının yer aldığı, "Sağlık ve Sanat Resim Sergisi" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaptıkları resimlerle tam not alan sağlık çalışanları adeta usta ressamlara taş çıkardı.
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yalova'da hobi olarak resimle ilgilenen sağlık çalışanlarının tabloları Yalova Kent Müzesi'nde açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Doktorundan hemşiresine, 11 farklı meslek grubundan sağlık çalışanının 45 adet tablosu büyük ilgi gördü.
Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Hülya Kaya, "Sağlıkla ilgili bilgilerinizin yanında kendiniz farklı alanlardan da donattığınızı görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle sanat aktivitelerinde sağlıkçılarımız çok başarılılar. Bir sanatçı marifetiyle çok güzel resimler çıkmış burada. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise açılan sergiden sağlık çalışanlarının farklı bir özelliklerini ortaya koyduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımızın çalışkanlığı özverisi, işlerini çok iyi yapmalarının yanında diğer hobi ve uğraşı alanlarına da vakit ayırabilmenin onu da başarıyla yapabilmelerini sağlıyor. Bugün de gördüğümüz resimler bunun göstergesi. Arkadaşlarımız profesyonel ressam gibi resimler çizmişler ve bunları bugün sergiledik. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu görüntü sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bir işi yapmak istediklerinde nasıl emek harcayarak başarılı olabileceklerinin göstergesi."
Eray, ayrıca sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı da kutladı.
Sergiye kayılan emekli ebe Bilge Keskin, "Resme pandemiden önce başladım. Biraz kızım vasıtasıyla oldu. Kızımı kursa götürürken benim daha önce vardı yatkınlığım. O şekilde devam ediyorum. Şuanda hobi gibi ama profesyonelleşmek, gelir kaynağı olarak değerlendirmek istiyorum. Çocuklarıma da miras olsun" diye konuştu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem görevlisi olan Funda Karaarslan ise çocukluğundan beri resim yaptığını ve bunun kendisini rahatlattığın anlattı.
Acil serviste görevli Elif Işık ise üniversitedeyken bir sanat galerisinde çalıştığını ve burada resim yapmayı öğrendiğini anlattı.
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