Yalova'da şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yalova'da şehitler mezarları başında anıldı

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla asker ve polis şehitliklerine ziyaretler gerçekleştirildi. Yapılan programlarda şehitler için çiçek sunuldu, Kuran'ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca Vali Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştirdi ve anı defterine duygularını yazdı.

15.07.2024 23:21
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Yalova'da şehitler mezarları başında anıldı

YALOVA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yalova'da bulunan asker ve polis şehitliklerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain kalkışmanın 8'inci yıldönümünde Yalova'da çeşitli etkinliler düzenlendi. İlk program Yalova Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Vali Hülya Kaya tarafından şehit aileleri ve gaziler ile ebediyete intikal eden gazilerimizin ailelerine yönelik düzenlenen kahvaltıda il protokolü de hazır bulundu.

Uygulama Oteli'ndeki programın ardından Yalova Valisi Hülya Kaya ve il protokolü Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından şehit mezarlarına çiçek sunuldu. Şehitlerin ruhları için Kuran'ı Kerim okunması sonrasında Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua gerçekleştirildi. Vali Kaya asker ve polis şehitlerinin aileleri de uzun uzun sohbet etti.

Şehitliklerdeki programın ardından Cevdet Aydın Parkı'na gelen Vali Kaya ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştirdi. Buradaki fotoğrafları inceleyen Vali Kaya daha sonra anı defterini duygularını yazdı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika


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