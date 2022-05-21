Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı

21.05.2022 18:33

Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Yalova'nın ve Marmara Bölgesi'nin lezzetleri tanıtıldı.

Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı

YALOVA - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Yalova'nın ve Marmara Bölgesi'nin lezzetleri tanıtıldı.

Yürüyen Köşk otoparkında gerçekleştirilen programda açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri birlikte kesti. Ardından Vali Erol ve beraberindekiler yemeklerin tanıtımlarının yapıldığı stantları gezdi ve bilgiler aldı.

2 gün boyunca sürece etkinlik çerçevesinde Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılan 32 yemeğin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Alanı ziyaret eden vatandaşlara da tavuklu pilav ikramında bulunuluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Emine Erdoğan öncülüğünde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının bastırıldığını ifade etti. Etkinliğin 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini söyleyen Tali, "Aynı zamanda eş zamanlı olarak dış temsilciliklerimizde de bu etkinliklerimiz yapılmaktadır. Burada amaç Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin Türk mutfağını uluslararası platformlarda tanılırlığını arttırıp gastronomi turizminde Türkiye'nin bir çekim merkezi haline getirilmesini sağlamaktır. Bununla ilgili yaptığımız bu etkinlikte Yalova ve Marmara Bölgesine ait yaklaşık 32 çeşit yemek, tatlı ve meyve çeşitlerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

Otelin baş aşçısı Ferit Doğan 25 kişilik bir ekiple yemeklerin hazırlandığını, tanıtılan yemekler arasında Yalova kebabı, Termal çorbası ve Yalova tatlısı gibi 32 çeşidin bulunduğunu söyledi.

Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı
Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı
Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı
Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı

YORUMLAR
500
Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi Altınova Belediyesi'nden Uluslararası Resim Sergisi
Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Marmara, Yalova, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement