Yalovalı Hattat İki Kuran-ı Kerim Yazıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yalovalı Hattat İki Kuran-ı Kerim Yazıyor

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Şaban Yavaşi, aynı anda iki Kuran-ı Kerim yazma sanatını icra ederek dikkati çekiyor.

19.01.2025 15:22
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Yalovalı hattat 2 Kuran-ı Kerim'i aynı anda yazıyor

YALOVA - 48 yıldır hat sanatıyla ilgilenen Şaban Yavaşi, son 6 yılda 3 el yazması Kuran-ı Kerim'i tamamlayarak kağıda dökerken 4 ve 5'inci el yazmalarını ise aynı zamanda yazmaya devan ediyor. .

1977 senesinden bu yana hatla ilgilenen Şaban Yavaşi, geçtiğimiz hafta hünerlerini Yalova Kent Müzesi'nde açtığı sergiyle gözler önüne serdi. Sergide yapımı tamamlanan 3, devam eden 2 tane el yazmasını da görücüye çıkaran Yavaşi, Türkiye'nin en çok el yazması yazan hattatlarından biri olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hattatlığa ilgisini anlatan Yavaşi, " Rize'de imamlık yaptığım dönemlerde kendi imamlık yaptığım camiyi süslemeyle başladı. İmam Hatip mezunu olduğum için Arapça yazılara, hatta hat sanatına bir hayranlığım vardı. Daha sonra kendi camimi süsledim. Ondan sonra da 1977-1978 senesinde Medine'ye gittim. İslam Üniversitesi'nde okumaya başladık. O dönemde de şansım yaver gitti. Dünyaca meşhur hattat Mustafa Efendi'den 2 sene rika dersi aldım ve diploma aldım. Allah rahmet eylesin. Bu ikinci büyük sergim benim. 60 eserle başladım. Bir o kadar da etüt var. Türkiye'de en önemlisi Kuran-ı Kerim yazma konusunda iddialıyım biraz. Daha ileri taşımak istiyorum. Çünkü 'Cenabı Allah ile konuşmak istiyorsanız Kur'an yazınız' hadisinden yola çıkarak biz de Kur'an okuma ile Cenabı Allah ile beraber oluyorsak biz de yazmakla Cenabı Allah ile beraber oluyoruz elhamdülillah. Onun için gayretimdir, yazmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi de teşvik ediyorum, hat dersi alsınlar, Kur'an'ı sevsinler, yazsınlar" dedi.

6 sene önce ilk Kuran-ı Kerim'ini 1,5 sene civarında bitirdiğini belirten Yavaşi, "Tabii harflerle konuşmak, harekelerle konuşmak, kelimelerle konuşmak, ayetlerin mealini zaman zaman düşünerek, tefekkür ederek yazmaya devam ediyorsunuz. Bazen manalarında, mealinde kayboluyorsunuz. Bazen kıssalarında kayboluyorsunuz. Hz. İbrahim, Hz. Musa (a.s) kıssalarında kayboluyorsunuz. Kalem mürekkebi elinizde kuruyor. Ne zaman uyanıyorsunuz yazmaya devam ediyorsunuz. Şimdi 3 Kuran-ı Kerim'i yazmayı bitirdim. 4'üncü ve 5'inciye devam ediyorum. Beraber devam ediyoruz, öyle olması gerekiyor. İnşallah onları da bitireceğim" diye konuştu.

Zaman zaman resim çalıştığını da sözlerine ekleyen Yavaşi, "Çok usta değilim ama amatörce bir şeyler çizmeye gayret ediyorum. Kuran-ı Kerim öyle büyük bir hazine ki zaman zaman bir resim yapıyorsunuz. Bu da yeni bir ekol zaten. Resimler üzerine ayet yazma. Ayetleri resimlerle adeta tefsir ediyorsunuz, meallendiriyorsunuz. " ifadesini kullandı.

Yalovalı Hattat İki Kuran-ı Kerim Yazıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalovalı Hattat İki Kuran-ı Kerim Yazıyor - Son Dakika

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