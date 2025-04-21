Yapay Zeka ile Masal Kahramanları

İzmir'de bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğretmenlerin görselleri, yapay zeka programı kullanılarak masal kahramanlarına dönüştürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu'ndaki idareciler tarafından öğretmenler adına "İçimizdeki Çocuğa Masalsı Bir Dokunuş" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Okul yönetimince öğretmenlerin fotoğrafları, yapay zeka destekli programlarla masal kahramanları haline getirildi.

Hazırlanan fotoğraflar, "masal dünyasından içimizdeki çocuğa küçük bir hediye" notuyla öğretmenlere hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Betül Topçuoğlu, etkinliğin öğretmenler tarafından mutlulukla karşılandığını, bayram coşkusunu farklı bir boyuta taşıdıklarını belirtti.

Topçuoğlu, 23 Nisan'ın sadece çocuklara değil, insanların içindeki çocuğa da ithaf edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz yetişkinler için de 23 Nisan, içimizdeki saf duyguları, merakı, neşeyi ve umudu hatırlama fırsatıdır. İçimizdeki çocuğu yaşattığımız sürece daha yaratıcı, umutlu ve vicdanlı bireyler olmaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında, öğrencilerin fotoğrafları da yapay zekayla hayallerindeki meslekleri yaptıkları görsellere dönüştürüldü.