Yapay Zeka ile Sevgililer Günü Hediye Seçimi

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14 Şubat Sevgililer Günü için ne hediye alacağı konusunda kararsız kalanlar, en uygun alternatifler için yapay zekadan destek alıyor.

Dünyanın büyük çoğunluğunda kutlanan Sevgililer Günü'nde birçok insan, eşine ya da sevgilisine hediye alarak romantik bir gün geçirmeyi amaçlıyor.

Restoranlar, mağazalar ve alışveriş merkezleri bu özel gün için kırmızı güller ve kalpli balonlarla süsleme yaparken, birçok firma da hediye seçimi konusunda kampanyalar düzenleyerek tüketicilere farklı alternatifler sunuyor.

Partnerine ne tür bir hediye alacağı konusunda zorlananlar ise karar verme modellerinin temelini oluşturan örüntüleri belirlemek için geniş veri setlerini analiz eden algoritmalar ve kurallardan yararlanan yapay zekaya başvuruyor.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, tüketicilerin, teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda kullanıcı sayısı her geçen gün artan yapay zeka uygulamalarında 14 Şubat hediyesi arayışlarını AA muhabirine anlattı.

Demircan, tüketicilerin hediye konusunda yapay zekaya başvurmalarının iki temel nedeni olduğunu belirterek, bunlardan ilkini, "uzun yıllardır ilişki içinde olan çiftlerin birçok özel günde hediyeleşmeleri sonucunda yeni ve farklı ne alabileceklerine dair arayış içerisinde olmaları" şeklinde açıkladı.

2000'li yılların başında hediye bulma probleminin birçok girişim tarafından fark edildiğini dile getiren Demircan, bazı sosyal medya platformalarının girişimlerde bulunduğunu, o dönem bu sitelerin ciddi talep gördüğünü aktardı.

Demircan, hediye arayışında yapay zeka kullanılmasının bir diğer nedeninin ise birbirlerini daha az tanıyan, özellikle yeni ilişkiye başlayan çiftlerin ne hediye alabileceklerine dair bir fikri bulunmaması olduğunu söyledi.

"Eşime hediye almak istiyorum, yardımcı olur musun?"

Yapay zekanın hediye seçimindeki konuşma tarzına dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Normalde yapay zeka konuşma modeli, bizim soru sorup onun yanıt vermesi şeklinde çalışıyor. Ancak eğer konu hediye seçmek ve yapay zekanın fikrini almaksa yapay zeka bize soru sormaya başlıyor. Bugün var olan her türlü yapay zeka modelinde bu denenebilir. Kullanıcı, 'Eşime bir hediye almak istiyorum. Bu hediyeyi ona Sevgililer Günü'nde vereceğim. Ne alacağım konusunda kararsızım. Bana yardımcı olmanı istiyorum.' dediğinde genellikle şöyle bir yanıt geliyor: 'Harika, eşine hediye alacak olman çok güzel. Ben de bu konuda yardımcı olmak isterim ama sana birkaç soru soracağım.'

Aslında yapay zeka burada karşı tarafı tanımaya başlıyor. Nelerden hoşlanabileceğine dair liste çıkarmak için karşı tarafla ilgili fikir sahibi olması gerekiyor. Örneğin, yaptığı işi, ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu, aldığınız son 3-4 hediyeyi, zevklerini, nelerden hoşlandığını, kitap okumayı sevip sevmediğini, sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiğini soruyor ve bunlardan mantıklı bir değer çıkarmaya çalışıyor."

Demircan, yapay zekanın kişiye bütçesinin ne olduğunu da sorduğunu belirterek, "Bazı yapay zekalar aylık borcumuzu bile soruyor. 'Ne kadar para kazanıyorsun ve bunun ne kadarını borçlarına yatırıyorsun?' diye soruyor ki kalan parayla sana bir alternatif çıkarabilsin. Örneğin, yapay zeka kişinin sevgilisine bir saat alması gerektiğine kanaat getirirse bu tarz ürünlerin hangi sitede ne kadara satıldığını, hangi karta kaç taksit yapıldığını bile söylüyor. Önemli olan en işe yarayan ve karşı tarafın en keyif alacağı hediyeyi belirlemek. Bu yüzden geçmişte aldığı hediyeleri de soruyor. " diye konuştu.

Bütçe yoksa yeteneklere ve el becerilerine yönlendiriyor

Kişinin bütçesi yoksa yapay zekanın farklı alternatiflere yönlendirdiği bilgisini paylaşan Demircan, "'Bütçem yok, bütçesiz şekilde ona nasıl hediye hazırlayabilirim?' sorusu geldiğinde de yapay zeka, kişinin yeteneklerini anlamaya çalışıyor. Örneğin, tahta oyma, resim yapma, şiir yazma, bilgisayar programlama ya da mobil uygulama yazmakla ilgili yeteneklerim olabilir. Bu yeteneklerimden de mantıklı hediye çıkarmaya çalışıyor. İlla ana amaç çok kaliteli hediye almak değil. Sizin verdiğiniz komutlar, onun sorduğu sorulara verdiğiniz yanıtlar çok önemli. 'Çok fazla para harcayarak çok kıymetli hediye almak istiyorum.' da bir seçenek, 'Hiç param yok, kendi yeteneklerim doğrultusunda hediye hazırlamak istiyorum.' da bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Demircan, Chatgpt ile Microsoft'un ve Google'ın yapay zeka uygulaması "soru sorma-yanıt verme" yöntemiyle çalışırken, karşı cinsmiş gibi davranan Chatbot uygulamalarının da etkin şekilde kullanıldığına dikkati çekti.

Bu uygulamaların kişiler arası ilişkiler ve hediye önerileri gibi konularda daha çok kullanıldığını vurgulayan Demircan, "Bugün her şeyi sorduğumuz yapay zekalarla konu sadece ilişki üzerine kurulu olan yapay zekaların hediye seçiminde verdiği yanıtlar birbirinden çok farklı olabiliyor." dedi.

Demircan, yapay zekadan korkulmaması ancak dikkatli olunmasını tavsiye ederek, kullanıcılara kimlik bilgileri ve kişisel fotoğraflarını bu uygulamalarla paylaşmamaları uyarısında bulundu.