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Yapımı günlerce süren üç boyutlu Kat'ı sergisi ziyarete açıldı

KASTAMONU - Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kütüphaneler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yapımı günlerce süren 12 kat kağıttan kesilerek oluşturulan üç boyutlu Kat'ı sergisi ziyarete açıldı.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile davetliler katıldı.

Programda Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından yapılan Kat'ı sergisi de açıldı. 12 adet kağıttan oluşan ve yapımı günlerce süren üç boyutlu rölyef sergisi vatandaşların beğenisini kazandı. Serginin, 31 Mart'a kadar İlk Halk Kütüphanesinde açık kalacağı öğrenildi.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan kurs öğretmeni Havva Aydın, "Halkın eğitimi için her yaştan öğrencilerimiz var. Bu sanatı tanıtmaya ve elimden geldiğince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 12 adet kağıttan oluşuyor. 12 adet kağıdı kese kese boyutlandırıp tek bir tablo elde ediyoruz. Yapıştırmada silikon kullanıyoruz. Yardımcı aparatlarımız var onlar yardımlarıyla da çiçekler ve yapraklar yapıyoruz. Bu işin en önemli noktası sabır. Sabır ve emek sonucu böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Bir tablonun yapımı için günlerce çalışmak gerekiyor. Çünkü yapımları saat ve dakika ile bitecek bir iş değil. Tablonun bitmesi yine çalışmalara ayırdığınız zamanla alakalı. Günlük üç saat ayırırsanız biraz uzun sürer. 5 saat ayırırsanız hemen biter. Bu çalışmanın başına gelip ayıracağınız zamanla alakalı. Bugünde kütüphaneler haftası dolaysıyla mini bir sergi düzenledik. Çok fazla ürünümüz var. Ama biz ufak bir sergi olarak katıldık. Kursumuz okulların açılmasıyla beraber açıldı. Her yaş grubundan öğrencimiz var. Kurs haziran sonuna kadar devam edecek. Kursumuza ilgi oldukça fazla. Kurslarımızın devamı da gelecektir" dedi.

"Kütüphaneler kültürel emanetlerin koruyucusu olmuştur"

Serginin açılışının ardından 60. Kütüphaneler Haftası sebebiyle tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Seven, "Kütüphaneler tarih boyunca kültürel emanetlerin koruyucusu olmuştur. Bilgiye, ücretsiz erişim sağlamaktadır. Günümüzde ise yeni sosyalleşme alanlarına dönüşmüşlerdir. Çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yöntemlerde bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlanmasıyla kurumsal sürülebilir hedeflenmektedir. Bilindiği üzere çatısı altında bulunduğumuz 100'üncü yıl halk kütüphanemiz yeni açılmıştır. Faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

"Bin 10 cilt yerel gazete dijital ortama aktarılmıştır"

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen ise, "2015 yılında yaptırmış olduğumuz deprem performans analizi sonucu can ve mal güvenliğini sağlamadığından dolayı yıkılmasına karar verilen eski hizmet binamızda en son 52. Kütüphane Haftasını kutladıktan sonra binayı boşaltarak buradan ayrılmıştık. Geçici olarak hizmet verdiğimiz Osmanlı Sarayında kısıtlı imkanlar ile 7 kütüphane haftasını kutlamaya çalıştık. 11 Ekim 2023 tarihinde Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen bu yeni hizmet binamızda daha iyi imkanlarda daha kapsamlı şekilde 60. Kütüphane Haftasını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında kütüphanemize akıllı kitap sitemi kuruldu. 2024 yılında da Genel Müdürlüğümüz tarafından 100 kütüphaneye 2'şer adet Dijital Kütüphane kabini konulması planlandı. Bu kütüphanelerden biri de bizim kütüphanemiz olacak. Kastamonu Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz öncülüğünde Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği içerisinde 1928-2021 tarihleri arasını kapsayan bin 10 cilt yerel gazete dijital ortama aktarılmış olup, böylelikle Halk Kütüphaneleri içerisinde bir ilke de imza atılmıştır. Yakın zamanda Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından web üzerinden hizmete açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verilerek, programın sonunda davetlilere Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.