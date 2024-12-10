Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Ardahan'da bir vatandaş, yaralı kızıl şahini bulup tedavi için veteriner ve koruma yetkililerine iletti.

10.12.2024 10:46
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Ardahan'da bir vatandaşın yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Atalay Uzunkaya, Çıldır-Aşık Şenlik kara yolunda yaralı kızıl şahin buldu.

Kuşu veteriner hekime götüren Uzunkaya, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, yaralı kuşu koruma altına alarak tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Uzunkaya, gazetecilere, kuşu önce veterinere, daha sonra lokantasına getirdiğini belirterek, "Bizler gerekeni yaptık, inşallah sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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