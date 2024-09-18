Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildi

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Ardahan'da jandarma ekiplerince kırsalda yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çıldır ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yaralı ve bitkin bulduğu kızıl şahini koruma altına aldı.

Ekipler, yaralı şahini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burada gerekli kontrolleri yapılan kızıl şahin, tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.