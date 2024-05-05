Yaren ve Nazlı leyleklerin yavruları soğuktan korunurken kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaren ve Nazlı leyleklerin yavruları soğuktan korunurken kameralara yansıdı

Yaren ve Nazlı leyleklerin yavruları soğuktan korunurken kameralara yansıdı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan Yaren ve Nazlı leylek çiftinin bu yıl dünyaya gelen yavruları, soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak korundu. Karacabey Belediyesi tarafından açılan internet adresi üzerinden Yaren, Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva canlı yayınla izlenebiliyor.

05.05.2024 17:11
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek ve eşi "Nazlı"nın bu yıl dünyaya gelen yavrularını soğuk ve yağmurdan korumaları kameralarca kaydedildi.

Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.

Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.

Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaren ve Nazlı leyleklerin yavruları soğuktan korunurken kameralara yansıdı - Son Dakika

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