Yargı dizisine ödüllü oyuncu Defne Kayalar katılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yargı dizisine ödüllü oyuncu Defne Kayalar katılıyor

Yargı dizisine ödüllü oyuncu Defne Kayalar katılıyor

Kanal D'nin Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü kazanan Defne Kayalar'ı da dahil ediyor. Kayalar, İclal Savcı karakterine hayat verecek ve bu hafta yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

13.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali'nde 'Aniden' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Kayalar, Yargı dizisinde 'İclal Savcı' karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı'nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

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