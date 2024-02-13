Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali'nde 'Aniden' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Kayalar, Yargı dizisinde 'İclal Savcı' karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı'nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.
Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.
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Son Dakika › Kültür Sanat › Yargı dizisine ödüllü oyuncu Defne Kayalar katılıyor - Son Dakika
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