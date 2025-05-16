Yaşayan Miras Festivali Afyonkarahisar'da Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaşayan Miras Festivali Afyonkarahisar'da Başladı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde, Anadolu'nun eşsiz sanatları ve el sanatları sergilendi.

16.05.2025 13:36
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Yaşayan Miras Festivali ile Anadolu'nun eşsiz sanatları görücüye çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali 21 kentten gelen 65 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkarın katılımıyla başladı. Festivalde kök boyama halı dokumacılığı, ahşap oyuncak yapımı, bastonculuk, geleneksel yay yapımı ve çömlekçilik gibi eserler görücüye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali, farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen festival; geleneksel el sanatlarını yaşatmayı, sanatları ve sanatçıları tanıtarak desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçılarla dolu etkinlik, Afyonkarahisar'ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlayacak. Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunacak.

"Kültür yaşarsa millet yaşar"

Gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin Türk kültürünün gelişmesi adına önemine vurgu yaptı. Yazgı, "Bu festivalde sanatçıların tamamını görüp hikayelerini dinleyeceğiz. Kültür bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı bir görev değil vefa borcu sayıyoruz. Geleceğimizi yaşatmak yalnızca geçmişi korumak değil kimliğimizi ruhumuzu geleceğimizi inşa etmektir. Biz hem geleneksel sanatlarımızla hem de somut olmayan kültürel varlıklarımızla Afyonkarahisar bizim için çok önemli. Sanatçılarımızın emekleri ile şekillenen bu miras geçmişten bu güne bugünden yarına uzanan köklü bir emanettir. Kültür yaşarsa millet yaşar, Yaşayan Miras Festivali bu şuurla attığımız adımlardan yalnızca birisidir. Bakanlık olarak bizler kültürümüzü korumayı ve yaşatmayı gelecek kuşaklara taşımayı bir sorumluluk değil onur olarak görüyoruz" dedi.

"Afyonkarahisar yaşayan kültürü, gelenekleri ve sanatkar insanları ile çok özel bir şehir"

Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'da festival ile Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin bir kez daha hatırlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm bakanlığımızın katkılarıyla valiliğimizin himayelerinde yürütülen bu festival Anadolu'nun köklü mirasını yaşatma, gelecek nesillere aktarma ve kültürel farkındalığımızı arttırma hedefini taşıyor. Afyonkarahisar sadece tarihi ve doğal zenginlikleri ile değil hepimizin bildiği gibi yaşayan kültürü, gelenekleri ve sanatkar insanları ile çok özel bir şehir."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan festival sonrası protokol üyeleri stantları gezerek sanatçıların eserlerini inceledi.

Öte yandan, festivalin 18 Mayıs Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaşayan Miras Festivali Afyonkarahisar'da Başladı - Son Dakika

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