Yaşayan Miras Şöleni Bilecik\'te Devam Ediyor

11.04.2026 18:03
Bilecik'te kültürel miras etkinlikleri yoğun ilgiyle sürüyor, sanatçılar eserlerini tanıtıyor.

Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Valilik ve Biz Ebru Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaşayan Miras Şöleni, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan, 13 ilden 40 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatkarın stantlarının yer aldığı etkinlikte, lüle taşı işlemeciliği, bıçakçılık, çömlekçilik ve bez dokuma gibi alanlar, katılımcılara tanıtılıyor.

Organizasyona Eskişehir'den gelen lüle taşı ustası Ender Erdoğan, AA muhabirine, etkinliğin verimli geçtiğini söyledi.

Şölenle sanatının bilinirliğini artırma fırsatı bulduğunu belirten Erdoğan, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bıçak ve kılıç ustası Bilecikli Sezer Sargıl da organizasyonda farklı sanatkarlarla tanıştığını dile getirdi.

Keyifli vakit geçirdiğini aktaran Sargıl, "Şölene yoğun ilgi var. Dünden beri insanlara sanatımı anlatmaktan adeta dilim damağım kurudu. İnşallah daha da güzelleri olur." dedi.

Bilecikli bez dokuma ustası Gülay Durak ise sanatkarlar olarak kültürel miraslarına sahip çıkmayı görev bildiklerini söyledi.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
