Yasin Rıfat Sarp: Pul Koleksiyonuyla Tarihe Işık Tutuyor

İZMİR'de yaşayan, Konak Filatelistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Rıfat Sarp (39), tarihte ilk olan ve bugüne kadar basılan pullarla geleceğe ışık tutuyor. Geçmişten bugüne birçok nadide pulu elinde barındıran 15 yıllık koleksiyoncu Sarp, "Şu an milyonlarca pulumuz var ancak Türk tarihi olarak elimizde Osmanlı'dan bugüne gelen yaklaşık 6 bin pulumuz bulunuyor. Bunlardan biri ilk pul olan ve 1840 yılında Kraliçe Victoria'nın resminin basıldığı bir Penny Black. Osmanlı'da ise ilk pul 1863 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tura baskılı olarak çıkıyor. Osmanlı'nın ilk pulundan bugüne neredeyse tamamı mevcut dedi.

Konak Filatelistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Rıfat Sarp, ilk olan ve bugüne kadar basılan pulları bularak tarihe ışık tutuyor. Sarp, geçmişten bugüne ulaşan birçok nadide pulu elinde barındırıyor. Koleksiyonculuğa ilkokuldan itibaren ilgi duyduğunu belirten Sarp, daha o zamanlarda sakız etiketleri, misketler, harcamak için ailesinden aldığı paralar ve şekilli yapraklara kadar birçok şeyi kitabının arasına koyup biriktirmeye başladığını söyledi. 15 yıl önce ise hayvanlar ve bilim eğitimi üzerine yüksek lisans tezi yapan Sarp, tesadüfen Filatelistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sümer'de gördüğü pulları sırf üzerindeki dinozor resmi olması nedeniyle aldığını ve Konak Filatelistler Derneği'ne üye olarak nadide pulları bulmaya başladığını aktardı. 15 yıldır koleksiyonculuk yapan ve aynı zamanda PTT personeli olarak çalışan Sarp, Derneğimizde milyonlarca pulumuz var ancak Türk tarihi olarak elimizde Osmanlı'dan günümüze gelen yaklaşık 6 bin pul bulunuyor. Ayrıca çok nadide ve bulması zor olan çok fazla geçmişe dayanan pulları burada muhafaza ediyorum. Bunlardan biri ilk pul olan ve 1840 yılında Kraliçe Victoria'nın resminin basıldığı bir Penny Black. Osmanlı'da ise ilk pul 1863 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tura baskısı ile olarak çıkıyor. Osmanlı'nın ilk pulundan bugüne neredeyse tamamı mevcut dedi.

'BİRÇOK KOLEKSİYONER CUMHURİYET VE OSMANLI KOLEKSİYONLARINA SAHİP OLMAK İSTER'

Cumhuriyet ve Osmanlı pullarının dünyada belirli koleksiyon dallarından olduğunu söyleyen Sarp, Birçok koleksiyoner Cumhuriyet ve Osmanlı koleksiyonlarına sahip olmak ister. O nedenle hem maddi hem de manevi olarak kıymeti yüksek pullardır. Günümüze yaklaşırsak da Atatürk'ün resminin olduğu 1924 Lozan hatıra serisi var. Böylelikle ilk defa Atatürk bir pul üzerinde resmedilmiştir. 1930 yılında Ankara- Sivas demir yolu hattı kullanıma açıldığında bunun da hatırası olarak pul serisi yayınlanıyor. Bu nadide bir örnektir. 1928 İzmir Fuarı'nın pullarını tam seri olarak bir zarf üzerinde görüyoruz. 1926'da Londra'da basılan pullarda ise Atatürk'ün ilk sivil kıyafetli fotoğrafı vardır. Bu pullar dünyaya gönderildiği için 'Atatürk'ün askeri görevinin ardından artık sivil bir lider' olarak görevinin başında olduğu mesajı veriliyor diye konuştu.

'NADİR PUL KIYMETLİDİR'

Pulların tarihinin önemli olduğuna dikkati çeken Sarp, şöyle devam ettiPulların bu değerinin korunması için kondisyonun çok iyi olması lazım. Arkasında parmak izi bulunmaması lazım. Pulu koparmak için kullanılan perforaja, koparıldığı zaman dantel denilir. Bu dantellerinin tam olması ve pula herhangi bir kimyasal maddenin değmemesi, rutubetten uzak tutulması lazım. Ayrıca pullar için özel harlanmış ambalajlarda saklanması gerekiyor. Pulla ilgili art niyetli insanlar var. Eski pulların milyonlarca lira ettiğine dair ilanlar veriliyor. Ancak pulun kıymetini ne kadar eski olduğu değil nadirliği belirler. Nadir pul kıymetlidir ancak her eski pul değerli değildir. Bunun için pul kataloglarına bakılabilir, derneklere danışılabilir. Meraklı olan kişilere tavsiyem önce bilgi edinmeleridir. Pul toplayarak değil, bilgi toplayarak koleksiyonculuğa başlanmalı. Pul değil katalog satın alarak, daha çok pul edinerek değil, puldan anlayan çevre edinilerek başlamayı tavsiye ediyorum.