"Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu Edirne'de tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyununu Edirne'de sahneleyecek.

Oyun 18, 19 ve 20 Ocak'ta Edirne Devlet Tiyatrosu'nun Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnesinde saat 20.00'de "perde" diyecek.

Oyun üç eski palyaço, üç eski dost, Nicolo, Filippo ve Peppino'nun "yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanını görüp seçmelerde karşılaşmasıyla başlıyor.

Bu karşılaşma palyaçolar için geçmişlerini hatırlamak ama aynı zamanda yeteneklerini tekrar kanıtlamak için bir fırsat oluyor.

Ardından, her biri hala yaşayan ve şanslı bir palyaço olduğunu kanıtlamak için absürt, komik ve acınası bir yarış içine giriyor.

Matei Visniec'in yazdığı, çevirisini Ahmet Güngören ve rejisörlüğünü Murat Çidamlı'nın yaptığı tek perdelik tiyatro oyununda, karakterlerden Nicolo'yu Muhammet Aymaz, Filippo'yu Ercan Kılıçarslan, Peppino'yu Ceyhun Gen ve yaşlı palyaçoyu Ahmet Birkan Şentürk canlandıracak.

Oyunun biletleri elektronik ya da Edirne Devlet Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.