Yaşlılara Destek Projesi Erzurum'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaşlılara Destek Projesi Erzurum'da Devam Ediyor

Yaşlılara Destek Projesi Erzurum\'da Devam Ediyor

Erzurum'da 'Yaşayan Değerler' projesi, 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşlara destek sağlıyor.

13.01.2025 17:17
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Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Yaşayan Değerler" projesi kapsamında, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara her alanda destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yaşlı Destek Programı tarafından finanse edilen "Yaşayan Değerler" projesinin, bu yıl da devam etmesi için imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Çifti ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projenin protokolünü imzaladı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında görevlilerin, 65 yaşını dolduran ve yeterli geliri olmayan bakıma muhtaç kişilerin evlerine gittiğini belirterek, 65 yaş üstü vatandaşların temizlik, sıcak yemek ile kişisel bakım gibi ihtiyaçlarının karşılandığı söyledi.

Yaşlılara psikososyal ve medikal desteklerin verildiğini ve sağlık taramalarının yapıldığını aktaran Çiftçi, "Bu hizmetlerin altında, muhterem Cumhurbaşkanımızın imzası ve iradesi var. Pandemi döneminde batı ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilmişti. İtalya'da, Avrupa'daki görüntüleri hepimiz gördük ama Türkiye'de, memleketimizde hiçbir gün görmüşümüz ölüme terk edilmedi ve yaşatılmaları için devletimiz tüm imkanları seferber etti." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Yaşayan değerler olan yaşlılara, sosyal devlet olma gereği sahip çıktıklarını anlatan Sekmen, "Cumhurbaşkanımızın, 'yaşayan değerlere sahip çıkalım, onların ihtiyaçlarını gözetip onları mutlu sıcak yuvada misafir edelim' diye bizzat katkı ve önerileriyle, ilimizin Valisi ve bizler böyle proje başlattık. Proje 5-6 yıldır uygulanıyor, bundan sonra da devam edecek. Hükümetimizin projeye 1 milyon 750 bin Türk Lirası desteği var. Bunun en az 10 katını da bizler destek vereceğiz." diye konuştu.

Sekmen, hizmetlerden yaşlılar ve muhtarların çok memnun kaldığını belirterek, proje kapsamında yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Programda, yaşlılar da Sekmen'e şiir ve türküler okuyarak teşekkür etti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Politika, erzurum, Yaşam, Son Dakika

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