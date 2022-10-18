Yassıada'daki turizm tesislerinin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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Yassıada'daki turizm tesislerinin ihalesi yapıldı

18.10.2022 13:39

Yassıada'daki turizm tesislerinin ihalesi yapıldıANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndaki (Yassıada) turizm işletmelerinin ihalesi yapıldı.

Yassıada'daki turizm tesislerinin ihalesi yapıldı

ANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndaki (Yassıada) turizm işletmelerinin ihalesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Kamu Taşınmazları Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde Yassıada'daki işletmelerin turizme kazandırılmasına yönelik ihale gerçekleştirildi. 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi kapsamında yapılan müzakerelere Albayrak Turizm Seyahat Ticaret Anonim Şirketi ile Mesant Gıda Restaurant İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi katılım sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nde yapılan müzakereler Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında düzenlendi.

Burada konuşan Alpaslan, Yassıada'nın Türkiye için son derece önemli bir yer olduğu ve bu çerçevede devletin orada çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Adanın hem manevi değerlerini tekrar yaşatmak hem de turizme açılması yönünde bir müddet boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından buradaki tesisleri yap işlet devret modeli ile işlettiğini belirten Alpaslan, tesislerin tekrardan ihale ile özelleştirileceğini ifade ederek, "Buradaki turizm tesislerini bugün itibarıyla müzakere sonucunda özel işletmecilere vereceğiz, onun için toplanmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

İhalelerin sonucu doğrultusunda tesislerin işletme hakları 2 haftalık bir süreç içerisinde onaylanıp devredileceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yassıada'daki turizm tesislerinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

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