Yayla Göçü Heyecanı - Son Dakika
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Yayla Göçü Heyecanı

Yayla Göçü Heyecanı
04.07.2026 15:46
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Gümüşhane'de besiciler, hayvanları süsleyerek yaylaya göç etmek için yola çıktı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde besicilik yapanların yaylalara göçü sürüyor.

Özkürtün beldesine bağlı Süme Mahallesi'nde ikamet eden besici Bekir Sevim, büyükbaş hayvanlarına renkli ip ve boncuklarla hazırlanan başlıkları giydirdi.

Sürüsüyle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Fındıkcak Yaylası'na hareket etmeden son hazırlıklarını tamamlayan Sevim, her yıl yayla göçü öncesinde heyecanlandığını söyledi.

Hayvanları bir gün önceden yıkayarak göçe hazırladıklarını belirten Sevim, mahalle meydanında toplanıp hep birlikte yaylaya doğru yola çıkacaklarını anlattı.

Yaylayı çok sevdiğini vurgulayan Sevim, bir kez çıktıktan sonra beldeye inmek istemediğini söyledi.

Göç öncesinde keyifli olduğunu dile getiren Tarkan Sönmez de güzel bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Hayvanlarla yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından yaylaya ulaşacaklarını ifade eden Sönmez, "Hayvanlar bile yaylaya gidecekleri vaktin geldiğini anlıyor. Süslüyoruz hayvanları, çanları taktığımızda zaten onlar biliyorlar yaylaya gideceklerini. Ahırdan çıkardığımızda yayla yoluna giriyorlar." dedi.

Sönmez, yaklaşık 4 ay kalacakları yaylada üretecekleri yağ, yoğurt ve peyniri satacaklarını anlattı.

Kemençe eşliğinde çeşitli türküler seslendiren besiciler, yaylaya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gümüşhane, Ekonomi, Kürtün, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yayla Göçü Heyecanı - Son Dakika

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