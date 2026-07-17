Yayladağı\'nda Modern Kütüphane Açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde modern tasarımı ve zengin kitap arşiviyle hizmet vermeye başlayan Yayladağı İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çocukların, gençlerin ve vatandaşların bilgiye, kitaba ve öğrenmeye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla modern imkanlarla donatılan kütüphane çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açıldı. Hizmete başlayan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Masatlı; okuma salonları, ders çalışma alanları, çocuk bölümleri, sosyal alanlar ve geniş kitap arşivi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle de bir araya gelen Vali Masatlı; eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Kitap okuma alışkanlığının, araştırmanın ve sürekli öğrenmenin hem bireysel gelişim hem de toplumsal ilerleme açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Masatlı, öğrencilere başarılar diledi.

Eğitime ve kültüre yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırımlar olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, Yayladağı İlçe Halk Kütüphanesi'nin başta Yayladağı ilçesi olmak üzere Hatay'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - HATAY