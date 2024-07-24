Kültür Sanat

Yaz Kur'an kursunda hat sanatını öğreniyorlar

VAN - Van'da yaz dönemi Kur'an kursuna katılan çocuklar, cami görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim'in yanında hüsn-i hat sanatını da öğreniyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kursları çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çocuklar dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra hüsn-i hat sanatını da öğreniyor. Eski Van şehrinde 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan'ın eseri olan İpekyolu Müftülüğüne bağlı tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli İmam Hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından verilen kurslara katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenirken, aynı zamanda geleneksel Türk İslam sanatları derslerini öğrenmenin de sevincini yaşıyor.

İHA muhabirine konuşan Hüsrev Paşa Camii İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, bu yıl çok sayıda öğrencinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için kurslarına başvurduğunu belirtti. Kur'an'ı okumanın yanı sıra kültür ve sanat dersleri verdiklerini ifade eden Koyuncu, "Zaman zaman hat sanatını öğretmeye gayret ediyorum. Burada öğrencilerimize kalem ve mürekkep veriyoruz. İçlerinde bu sanatı isteyen olursa dönüş yapacaktır. Bu yüzden bizler de bir etkinlik olarak hat sanatını çalışıyoruz. İnşallah içlerinde Kur'an'ı en güzel şekilde yazanlar olacaktır. İslam sanatını öğrenecekler olursa kendi arkadaşlarına da yansıtacaklar. Burada bu şekilde hem Kur'an sanatını hem Kur'an derslerini hem de dini bilgilerini vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde camiye gelip Kur'an-ı Kerim dersi aldıklarını ve ardından oyunlar oynadıklarını dile getiren minik öğrenciler ise kurs hocasının kendilerine kalem, mürekkep verdiğini ve bununla hat yazısı yazdıklarını söylediler.

(YLM-MSA-Y)