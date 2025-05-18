YEDAM Atölyeleri İyileşme Sürecine Destek - Son Dakika
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Kültür Sanat

YEDAM Atölyeleri İyileşme Sürecine Destek

YEDAM Atölyeleri İyileşme Sürecine Destek

Kocaeli İzmit YEDAM, atölyeleriyle danışanların sosyal uyum ve tedavi süreçlerini destekliyor.

18.05.2025 11:49
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Kocaeli İzmit Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sanat atölyelerinde düzenlenen etkinlikler, sosyalleşme ortamı sunmasının yanı sıra danışanların iyileşme süreçlerini de destekliyor.

Kentte 2023'ten bu yana hizmet veren Kocaeli İzmit YEDAM şubesinde, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının desteğiyle hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak isteyen kişilerin tedavilerine atölye çalışmalarıyla katkı sağlanıyor.

Alkol, tütün, kumar, madde ve internet gibi bağımlılıklardan kurtulmak için YEDAM'a gelen danışanlar, mozaik taş işleme, sulu boya, kara kalem, ahşap boyama ve kumaş üzerine nakış işleme gibi birçok faaliyetle hem tedavilerini destekliyor hem de sağlıklı sosyal çevre içinde bulunuyor.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Derya Koç, AA muhabirine, atölye faaliyetlerinin ayaktan rehabilitasyon desteği olduğunu söyledi.

Koç, bu çalışmalarla YEDAM'dan destek alan kişilerin psikososyal düzeydeki tedavilerine destek verildiğini belirtti.

Atölyelerin sosyal uyum ve iş becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu anlatan Koç, "Bu noktada kişiler, YEDAM'daki atölyeyle sağlıklı sosyal çevrenin içerisinde bulunuyor. Tekrar kullanımın önlenmesi (uyuşturucu, alkol, sigara), iyileşme gruplarının oluşturulması, aynı zamanda atölye çalışma alanlarının oluşturulmasıyla sosyal uyumlarının arttırıldığı gözlemlenmiştir." diye konuştu.

Koç, atölye çalışmalarıyla danışanların boş zamanlarını ilgi alanlarına ve zevklerine göre değerlendirerek riskli sosyal çevreden uzak kalmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Danışanların ruhsal sorunlarını en aza indirgemenin de diğer amaçları olduğuna değinen Koç, "Tekrar kullanımın önlenmesiyle kişilerin bağımlılığının nüksetmesini engellemek, sosyal becerilerin geliştirilerek toplumsal adaptasyonunu sağlamak, sosyal uyumla meslek edinme faaliyetleri geliştirilip atölyeyle desteklenmekte, aslında yaşamını sürdürebilmesine destek sağlanmaktadır. Atölye çalışmalarıyla kişi destek sistemi ve tedavi sistemi içinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Atölyelerin, bağımlılık sürecinde iyileşme oranına ciddi destek verdiğini söyleyebiliriz"

Atölye çalışmalarının danışanların motivasyonunu arttırdığına işaret eden Koç, şöyle devam etti:

"Atölye çalışmalarının en genel amacı, danışanların kullanımla bozulan ya da azalan motor becerilerinin yeniden kazandırılması ve sağlıklı ortam içinde bulunmalarını sağlamak. Kişiler kaybettikleri ya da unuttukları ilgi alanları, hobileri üzerine yoğunlaştıklarında kendilerine yeni bir pencereden bakmış oluyorlar. Aynı zamanda iyileşme süreci de desteklenmiş oluyor."

Koç, bağımlılığın biyopsikososyal bir hastalık olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kişinin hem tıbbi hem psikolojik hem de sosyal tedavisinin sistem içerisine dahil olması gerektiğini benimsiyoruz ayrıca sosyal destek sistemi içinde kalması da atölye çalışmalarıyla desteklenmekte. Atölyelerin, bağımlılık sürecinde iyileşme oranına ciddi destek verdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli İzmit YEDAM Atölye Eğitmeni Gamze Kurt İkiz de dersleri danışanlarla işbirliği içinde ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Danışanlar buraya istekli geldikleri için güzel atölyeler gerçekleştirdik, olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat YEDAM Atölyeleri İyileşme Sürecine Destek - Son Dakika

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