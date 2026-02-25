Yekta Kopan\'a Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

"Belki Yaz Erken Gelir" kitabıyla bu yılki "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"ne layık görülen yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, ödülünü düzenlenen törenle aldı."

Kocaeli Üniversitesi ve Cevdet Kudret ailesinin düzenlediği Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, Cevdet Kudret'in hayatıyla ilgili kısa film gösterildi. Ardından Asuman Kafaoğlu moderatörlüğünde "Cevdet Kudret'in yazar kimliği" başlıklı panel düzenlendi.

Şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl bu dallarda dönüşümlü olarak verilen ödül, bu yıl "öykü" dalında "Belki Yaz Erken Gelir" eseriyle Yekta Kopan'a layık görüldü.

Panelin ardından Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Kopan'a ödülünü verdi.

Kopan, Cevdet Kudret gibi çok değerli ve çok yönlü bir ustanın adını bu tarz bir ödül töreniyle bugüne taşıyan ailesine teşekkür etti.

Böylesi bir ödüle kendisini layık gören jüri üyelerine teşekkür eden Kopan, "Jüri üyeleri beni gerçekten çok mutlu etti. Kitap çok yalnız yazılan ve çalışılan bir süreç ama yayınlanması öyle değil. Bu kitabın yayınlanma sürecinde çok fazla isim yanımdaydı. Yanımda olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tören, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.